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Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты

26 декабря 2016, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24

Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты
Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты
Водолазы обнаружили в Черном море на глубине 27 метров фюзеляж самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. Обломки лежат на дне примерно в миле от берега.
Также стало известно, что на нескольких пассажирах, которые
находились в разбившемся лайнере, были спасательные жилеты. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции
поисково-спасательных служб. "Люди в жилетах, готовились к эвакуации",
– сказал неназванный собеседник агентства. Министерство обороны России это
сообщение опровергло и назвало "постыдными инсинуациями".
Тем не менее информация о пассажирах злополучного рейса,
успевших надеть спасательные жилеты, может говорить в пользу одной из основных
рассматриваемых следствием версий. Скорее всего, на борту сразу же после
отрыва от земли начала мгновенно и внезапно для всех развиваться чрезвычайная
ситуация, связанная с технической неисправностью самолета. Из официальной
версии, озвученной властями, следует, что лайнер пропал с экранов радаров через
две минуты после взлета. Достать жилет из-под кресла, развернуть его, надеть на
себя и застегнуть за такое короткое время сможет только хорошо подготовленный
человек. К тому же, по свидетельству тех, кто летал на аналогичных лайнерах Минобороны,
перед полетом там не инструктируют пассажиров о спасательных средствах в силу
того, что рейсы не обслуживаются стюардессами.
Если предположить, что все, кто был в момент катастрофы на борту, не раз летали на самолетах и знают, как пользоваться спасательным жилетом, то
от кого они получили информацию о том, что их необходимо срочно надевать? В светлое время суток во время взлета сидящие около иллюминаторов пассажиры могут увидеть, что самолет
начинает крениться или резко терять высоту. Но взлет Ту-154 из аэропорта Сочи
проходил в полной темноте.

Сигнал об использовании жилетов, конечно, мог дать командир
воздушного судна, но несколько минут от взлета до набора высоты двигатели работают в максимальном, взлетном режиме, и шум от них просто помешает
четко услышать какие-то команды по громкой связи. К тому же эта версия
разрушается той же официальной  информацией о том, что экипаж самолета ничего
не сообщил о чрезвычайной ситуации на борту наземным службам. А командир судна
должен был сначала оповестить диспетчера о происшествии, а потом уже дать
команду пассажирам надевать жилеты.
Участники многочисленных авиафорумов в Сети тоже отметают
версию о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154 как фантастическую.

В понедельник продолжились поисково-спасательные работы у побережья
Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. В операции
задействованы около четырех тысяч человек. Лайнер разбился 25 декабря недалеко
от Сочи. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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