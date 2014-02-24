|26 декабря, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты
26 декабря 2016, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24
Также стало известно, что на нескольких пассажирах, которые
находились в разбившемся лайнере, были спасательные жилеты. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции
поисково-спасательных служб. "Люди в жилетах, готовились к эвакуации",
– сказал неназванный собеседник агентства. Министерство обороны России это
сообщение опровергло и назвало "постыдными инсинуациями".
Тем не менее информация о пассажирах злополучного рейса,
успевших надеть спасательные жилеты, может говорить в пользу одной из основных
рассматриваемых следствием версий. Скорее всего, на борту сразу же после
отрыва от земли начала мгновенно и внезапно для всех развиваться чрезвычайная
ситуация, связанная с технической неисправностью самолета. Из официальной
версии, озвученной властями, следует, что лайнер пропал с экранов радаров через
две минуты после взлета. Достать жилет из-под кресла, развернуть его, надеть на
себя и застегнуть за такое короткое время сможет только хорошо подготовленный
человек. К тому же, по свидетельству тех, кто летал на аналогичных лайнерах Минобороны,
перед полетом там не инструктируют пассажиров о спасательных средствах в силу
того, что рейсы не обслуживаются стюардессами.
Если предположить, что все, кто был в момент катастрофы на борту, не раз летали на самолетах и знают, как пользоваться спасательным жилетом, то
от кого они получили информацию о том, что их необходимо срочно надевать? В светлое время суток во время взлета сидящие около иллюминаторов пассажиры могут увидеть, что самолет
начинает крениться или резко терять высоту. Но взлет Ту-154 из аэропорта Сочи
проходил в полной темноте.
Сигнал об использовании жилетов, конечно, мог дать командир
воздушного судна, но несколько минут от взлета до набора высоты двигатели работают в максимальном, взлетном режиме, и шум от них просто помешает
четко услышать какие-то команды по громкой связи. К тому же эта версия
разрушается той же официальной информацией о том, что экипаж самолета ничего
не сообщил о чрезвычайной ситуации на борту наземным службам. А командир судна
должен был сначала оповестить диспетчера о происшествии, а потом уже дать
команду пассажирам надевать жилеты.
Участники многочисленных авиафорумов в Сети тоже отметают
версию о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154 как фантастическую.
В понедельник продолжились поисково-спасательные работы у побережья
Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. В операции
задействованы около четырех тысяч человек. Лайнер разбился 25 декабря недалеко
от Сочи. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.