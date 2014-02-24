Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты

26 декабря 2016, понедельник, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Кто надел на пассажиров Ту-154 спасательные жилеты

Водолазы обнаружили в Черном море на глубине 27 метров фюзеляж самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря. Обломки лежат на дне примерно в миле от берега.Также стало известно, что на нескольких пассажирах, которыенаходились в разбившемся лайнере, были спасательные жилеты. Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом операциипоисково-спасательных служб. "Люди в жилетах, готовились к эвакуации",– сказал неназванный собеседник агентства. Министерство обороны России этосообщение опровергло и назвало "постыдными инсинуациями".Тем не менее информация о пассажирах злополучного рейса,успевших надеть спасательные жилеты, может говорить в пользу одной из основныхрассматриваемых следствием версий. Скорее всего, на борту сразу же послеотрыва от земли начала мгновенно и внезапно для всех развиваться чрезвычайнаяситуация, связанная с технической неисправностью самолета. Из официальнойверсии, озвученной властями, следует, что лайнер пропал с экранов радаров черездве минуты после взлета. Достать жилет из-под кресла, развернуть его, надеть насебя и застегнуть за такое короткое время сможет только хорошо подготовленныйчеловек. К тому же, по свидетельству тех, кто летал на аналогичных лайнерах Минобороны,перед полетом там не инструктируют пассажиров о спасательных средствах в силутого, что рейсы не обслуживаются стюардессами.Если предположить, что все, кто был в момент катастрофы на борту, не раз летали на самолетах и знают, как пользоваться спасательным жилетом, тоот кого они получили информацию о том, что их необходимо срочно надевать? В светлое время суток во время взлета сидящие около иллюминаторов пассажиры могут увидеть, что самолетначинает крениться или резко терять высоту. Но взлет Ту-154 из аэропорта Сочипроходил в полной темноте.Сигнал об использовании жилетов, конечно, мог дать командирвоздушного судна, но несколько минут от взлета до набора высоты двигатели работают в максимальном, взлетном режиме, и шум от них просто помешаетчетко услышать какие-то команды по громкой связи. К тому же эта версияразрушается той же официальной информацией о том, что экипаж самолета ничегоне сообщил о чрезвычайной ситуации на борту наземным службам. А командир суднадолжен был сначала оповестить диспетчера о происшествии, а потом уже датькоманду пассажирам надевать жилеты.Участники многочисленных авиафорумов в Сети тоже отметаютверсию о спасательных жилетах на пассажирах Ту-154 как фантастическую.В понедельник продолжились поисково-спасательные работы у побережьяЧерного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154. В операциизадействованы около четырех тысяч человек. Лайнер разбился 25 декабря недалекоот Сочи. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира.

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