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Кто разрушает союз России и Белоруссии
2 февраля 2017, четверг, 19:01 – ИА СОЧИ-24
О том, что Минск хочет хлопнуть дверью и выйти из ОДКБ и
ЕАЭС, сообщило минувшей ночью агентство Regnum со ссылкой на неназванные источники.
Днем 2 февраля тоже анонимные собеседники, но уже газеты
"Коммерсантъ", назвали эту информацию "глупостью, которая неизвестно
кем и почему вбрасывается в эфир".
Между тем Минск достаточно остро отреагировал на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях
вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение
о пограничной зоне без уведомления вопреки всем договоренностям.
Первой реакцией Кремля на слухи о выходе
Белоруссии из международных организаций стали слова пресс-секретаря российского президента. "Надеемся, что развал ЕАЭС нереален", – сказал
Дмитрий Песков. Отношения между Белоруссией и Россией накалились
далеко не вчера. Некоторое время назад Минск поднял тариф на транзит российской
нефти, Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а Александр Лукашенко решил показать
характер и не приехал на саммит ОДКБ в Санкт-Петербург.
Все эти события директор белорусского Центра
проблем европейской интеграции Юрий Шевцов назвал элементами тревожности. "Между странами
проходит очередная торговая война из-за цен на газ, но этих войн за 20 с лишним
лет было уже очень много", – сообщил политолог в интервью "Московскому
комсомольцу".
В то же время между двумя государствами существует
прочная договорная база взаимоотношений, напомнил Шевцов. Об этом свидетельствуют официальные
заявления МИД России, которые по отношению к Белоруссии, как правило, бывают
очень комплиментарными.
Что касается решения ФСБ о размещении на границе с
Белоруссией пунктов контроля, то оно не является ударом по Минску уже потому, что Белоруссия ввела точно такой же режим
еще в 2014 году. Никаких возмущений это не вызвало, отметил Шевцов.
В целом же большинство экспертов сошлись в мысли о том, что
Москва и Минск никуда не денутся друг от друга. Два братских славянских народа столетиями жили в мире и согласии и проросли взаимными корнями. Поэтому и Союзное государство России и
Белоруссии, и СНГ и другие структуры, в которых представлены Москва и Минск, будут существовать в прежнем виде. Пограничный
скандал со временем забудется и все вернется на круги своя. Не
исключено, что точки над i расставит уже завтра сам Лукашенко: на 3
февраля намечена пресс-конференция "Большой разговор с президентом".
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