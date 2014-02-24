Кто разрушает союз России и Белоруссии

2 февраля 2017, четверг, 19:01 – ИА СОЧИ-24



Кто разрушает союз России и Белоруссии

Белоруссия не собирается выходить из международных организаций, сообщил источник, близкий к руководству страны. Минск довольно резко отреагировал на намерение Москвы ввести пограничный режим, но Александр Лукашенко, видимо, настроен решать проблемы без громких демаршей.О том, что Минск хочет хлопнуть дверью и выйти из ОДКБ иЕАЭС, сообщило минувшей ночью агентство Regnum со ссылкой на неназванные источники.Днем 2 февраля тоже анонимные собеседники, но уже газеты"Коммерсантъ", назвали эту информацию "глупостью, которая неизвестнокем и почему вбрасывается в эфир".Между тем Минск достаточно остро отреагировал на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областяхвдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решениео пограничной зоне без уведомления вопреки всем договоренностям.Первой реакцией Кремля на слухи о выходеБелоруссии из международных организаций стали слова пресс-секретаря российского президента. "Надеемся, что развал ЕАЭС нереален", – сказалДмитрий Песков. Отношения между Белоруссией и Россией накалилисьдалеко не вчера. Некоторое время назад Минск поднял тариф на транзит российскойнефти, Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а Александр Лукашенко решил показатьхарактер и не приехал на саммит ОДКБ в Санкт-Петербург.Все эти события директор белорусского Центрапроблем европейской интеграции Юрий Шевцов назвал элементами тревожности. "Между странамипроходит очередная торговая война из-за цен на газ, но этих войн за 20 с лишнимлет было уже очень много", – сообщил политолог в интервью "Московскомукомсомольцу".В то же время между двумя государствами существуетпрочная договорная база взаимоотношений, напомнил Шевцов. Об этом свидетельствуют официальныезаявления МИД России, которые по отношению к Белоруссии, как правило, бываюточень комплиментарными.Что касается решения ФСБ о размещении на границе сБелоруссией пунктов контроля, то оно не является ударом по Минску уже потому, что Белоруссия ввела точно такой же режимеще в 2014 году. Никаких возмущений это не вызвало, отметил Шевцов.В целом же большинство экспертов сошлись в мысли о том, чтоМосква и Минск никуда не денутся друг от друга. Два братских славянских народа столетиями жили в мире и согласии и проросли взаимными корнями. Поэтому и Союзное государство России иБелоруссии, и СНГ и другие структуры, в которых представлены Москва и Минск, будут существовать в прежнем виде. Пограничныйскандал со временем забудется и все вернется на круги своя. Неисключено, что точки над i расставит уже завтра сам Лукашенко: на 3февраля намечена пресс-конференция "Большой разговор с президентом".

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