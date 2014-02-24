Кто развалит Украину

17 февраля 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Кто развалит Украину

Минские соглашения нынешней украинской власти не нужны. Это понимают не только в России, но и на Западе. Однако стремление Порошенко и компании удержаться на плаву любой ценой, в том числе и ценой тысяч жизней своих сограждан, может окончиться исчезновением государства Украина с карты мира.Отвлекшись от картины, которую пытается навязать миру Киев (война независимого государства с "сепаратистами" на юго-востокестраны), можно заметить, что похожий сценарий где-то уже разыгрывался. Еслинапрячь память, становится понятно: все происходящее напоминает ситуацию,разыгравшуюся не так давно (по историческим меркам) и не очень далеко от украинскихрубежей. А именно – в Югославии.И это отнюдь не притянутое за уши сравнение. Европейскиепрофессиональные "миротворцы" прямо предлагают поступить с Донбассомпо примеру Косова. "Есть идеи, что Донбасс, как и Косово, мог быуправляться международным сообществом. Была бы полиция, контроль границ,подобие демократических процессов – и, возможно, где-то лет через десять люди врегионе смогли бы сами решить, что должно произойти с территорией, где онипроживают", – заявила украинским СМИ бывший советник ООН по решениюконфликтов, представитель организации MediatEUr Антье Герберг. Ее организациязанимается "урегулированием конфликтов в Европе, Азии и Африке". Только вот урегулирование в представлении госпожи Гербергвыглядит, по меньшей мере, странно. К примеру, жителей Донецка никто неспрашивает, хотят ли они видеть иностранные войска в своих городах. Естественно,в Новороссии интервью Герберг изданию "Апостроф" назвалицеленаправленной провокацией. Суть ее высказываний следующая: как сербовтысячами уничтожали в Косово, так же при введении международной администрациибудут уничтожаться русские на Донбассе, уверен руководитель информационногоцентра News Front Константин Кнырик. Не так далеко от Донбасса – Харьков, Одесса, Херсон,Николаев. "Это Новороссия, пользуясь терминологией царской России.Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украиныв царские времена. Они были переданы в 20-е годы советским правительством.Зачем они это сделали? Бог их знает", – сказал президент России Владимир Путинво время "прямой линии".В городах Юго-Востока назревает социальный бунт. И дело нетолько в тяжелейшей экономической ситуации – она по всей Украине нелегкая. СБУ развернула в регионе настоящие репрессии,подавляя в корне всякие протестные настроения. Периодически спецслужбыарестовывают журналистов, в статьях или передачах которых "обнаружены призывык сепаратизму". Под суд попадают и за посты в соцсетях. Однако бесконечнодержать народ под колпаком не удастся, выброс будет ужасным, уверенынаблюдатели.Как ни странно, но главные "сепаратисты" живут назападе Украины. Еще в 1991 году появилась Галицкая Ассамблея – союз Львовской,Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Ее цель – координировать своюдеятельность и противостоять центральной власти. С началом оранжевойреволюции в ноябре 2004 года органы местного самоуправления на Галичине иВолыни отказались признавать верховную власть, бойкотировали распоряженияпрезидента и правительства и выбрали собственного главу государства.В декабре 2013-го "западенские" облсоветы проголосовализа ликвидацию на своей территории областных государственных администраций и отказалисьпризнавать легитимность президента и правительства. Мэры городов пыталисьзаключать собственные соглашения с Европарламентом – то есть вмешивались вовнешнюю политику государства. Экономическое положение в западных украинских регионах –преимущественно сельскохозяйственных – хуже, чем в других частях страны. Жителизападноукраинских областей массово перебираются в соседние Венгрию и Словакию.Тем более, что среди них немало этнических венгров, словаков и целый народрусинов. Социальное напряжение вот-вот достигнет предела: его подогревают еще ипериодическая мобилизация мужской части населения в так называемую зонуАТО. Интересно, что Запад на сепаратистские устремления этих регионовникак не реагирует, видимо, потому, что они стремятся не к России (какнеразумные жители Юго-Востока), а к Европе.Близость распада украинского государства – не "вбросыроссийских хакеров": об этом говорят в Киеве на высоком уровне. В частности,скорый крах предрек летом прошлого года советник президента Украины, директорНИСИ Владимир Горбулин. А политологи говорят о том, что украинская властьоткрыто признает угрозой любые демократические процедуры. Особенно ей ненравится идея досрочных выборов, которые, как заявляют политики, может привестик дезинтеграции страны.Распад станет делом ближайшего будущего, если толькопрезидент Порошенко не прекратит войну против собственного народа. Спасет лиУкраину федерализация? Теперь и это большой вопрос. Как отмечают эксперты,объединить разные народы в одной стране (а на Украине не только великие укрыживут) может лишь общая идея. Сегодня же не то что общей идеи, а даже точексоприкосновения этим далеким друг от друга частям государства не найти. Развечто русофобия, но она, в основном, для элит.

СОЧИ 24