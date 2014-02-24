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Кто развалит Украину
17 февраля 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24
Отвлекшись от картины, которую пытается навязать миру Киев (война независимого государства с "сепаратистами" на юго-востоке
страны), можно заметить, что похожий сценарий где-то уже разыгрывался. Если
напрячь память, становится понятно: все происходящее напоминает ситуацию,
разыгравшуюся не так давно (по историческим меркам) и не очень далеко от украинских
рубежей. А именно – в Югославии.И это отнюдь не притянутое за уши сравнение. Европейские
профессиональные "миротворцы" прямо предлагают поступить с Донбассом
по примеру Косова. "Есть идеи, что Донбасс, как и Косово, мог бы
управляться международным сообществом. Была бы полиция, контроль границ,
подобие демократических процессов – и, возможно, где-то лет через десять люди в
регионе смогли бы сами решить, что должно произойти с территорией, где они
проживают", – заявила украинским СМИ бывший советник ООН по решению
конфликтов, представитель организации MediatEUr Антье Герберг. Ее организация
занимается "урегулированием конфликтов в Европе, Азии и Африке". Только вот урегулирование в представлении госпожи Герберг
выглядит, по меньшей мере, странно. К примеру, жителей Донецка никто не
спрашивает, хотят ли они видеть иностранные войска в своих городах. Естественно,
в Новороссии интервью Герберг изданию "Апостроф" назвали
целенаправленной провокацией. Суть ее высказываний следующая: как сербов
тысячами уничтожали в Косово, так же при введении международной администрации
будут уничтожаться русские на Донбассе, уверен руководитель информационного
центра News Front Константин Кнырик. Не так далеко от Донбасса – Харьков, Одесса, Херсон,
Николаев. "Это Новороссия, пользуясь терминологией царской России.
Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины
в царские времена. Они были переданы в 20-е годы советским правительством.
Зачем они это сделали? Бог их знает", – сказал президент России Владимир Путин
во время "прямой линии".В городах Юго-Востока назревает социальный бунт. И дело не
только в тяжелейшей экономической ситуации – она по всей Украине нелегкая. СБУ развернула в регионе настоящие репрессии,
подавляя в корне всякие протестные настроения. Периодически спецслужбы
арестовывают журналистов, в статьях или передачах которых "обнаружены призывы
к сепаратизму". Под суд попадают и за посты в соцсетях. Однако бесконечно
держать народ под колпаком не удастся, выброс будет ужасным, уверены
наблюдатели.Как ни странно, но главные "сепаратисты" живут на
западе Украины. Еще в 1991 году появилась Галицкая Ассамблея – союз Львовской,
Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Ее цель – координировать свою
деятельность и противостоять центральной власти. С началом оранжевой
революции в ноябре 2004 года органы местного самоуправления на Галичине и
Волыни отказались признавать верховную власть, бойкотировали распоряжения
президента и правительства и выбрали собственного главу государства.В декабре 2013-го "западенские" облсоветы проголосовали
за ликвидацию на своей территории областных государственных администраций и отказались
признавать легитимность президента и правительства. Мэры городов пытались
заключать собственные соглашения с Европарламентом – то есть вмешивались во
внешнюю политику государства. Экономическое положение в западных украинских регионах –
преимущественно сельскохозяйственных – хуже, чем в других частях страны. Жители
западноукраинских областей массово перебираются в соседние Венгрию и Словакию.
Тем более, что среди них немало этнических венгров, словаков и целый народ
русинов. Социальное напряжение вот-вот достигнет предела: его подогревают еще и
периодическая мобилизация мужской части населения в так называемую зону
АТО. Интересно, что Запад на сепаратистские устремления этих регионов
никак не реагирует, видимо, потому, что они стремятся не к России (как
неразумные жители Юго-Востока), а к Европе.Близость распада украинского государства – не "вбросы
российских хакеров": об этом говорят в Киеве на высоком уровне. В частности,
скорый крах предрек летом прошлого года советник президента Украины, директор
НИСИ Владимир Горбулин. А политологи говорят о том, что украинская власть
открыто признает угрозой любые демократические процедуры. Особенно ей не
нравится идея досрочных выборов, которые, как заявляют политики, может привести
к дезинтеграции страны.Распад станет делом ближайшего будущего, если только
президент Порошенко не прекратит войну против собственного народа. Спасет ли
Украину федерализация? Теперь и это большой вопрос. Как отмечают эксперты,
объединить разные народы в одной стране (а на Украине не только великие укры
живут) может лишь общая идея. Сегодня же не то что общей идеи, а даже точек
соприкосновения этим далеким друг от друга частям государства не найти. Разве
что русофобия, но она, в основном, для элит.
Источник:
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