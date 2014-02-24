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Кто стоит за убийством Вороненкова

23 марта 2017, четверг, 14:46 – ИА СОЧИ-24

Кто стоит за убийством Вороненкова
Кто стоит за убийством Вороненкова
Заказчиками убийства Дениса Вороненкова могут быть украинские спецслужбы либо бизнес-партнеры. Такие версии выдвигают бывшие коллеги экс-депутата и политологи.

Преступление в центре Киева должно быть тщательно расследовано, в этом единодушны все политики и эксперты. С официальной версией относительно заказчиков убийства экс-депутата украинские правоохранители пока не определились. По мнению политолога Павла Данилина, ответ на вопрос "кому выгодно" очевиден: это провокация украинских спецслужб."Убежден, что это организовано СБУ. В преддверии "Евровидения" на Киев посыпались обвинения в связи с тем, что он не пускает в страну российскую участницу-инвалида. Теперь Украина пытается "перевести стрелки", оправдаться тем, что принимает меры для того, чтобы не допустить проникновения на ее территорию преступных элементов из России. Попутно обвинить Москву в организации заказных убийств, представить Россию неким монстром, тянущим щупальца ко всем соседним государствам. А в Киеве полно людей с оружием, перестрелки нередки даже между представителями правоохранительных органов. Так что организовать такое убийство – не проблема", – сказал политолог в интервью изданию Dni.Ru.Бывшие коллеги Вороненкова по партии считают, что он мог стать жертвой партнеров или конкурентов по бизнесу.
"Это дикая информация, дикий случай, дичайшая ситуация. Надо обязательно расследовать как можно быстрее, что за этим кроется. Конечно, у него был и бизнес, и собственность, и коллективы, которые занимаются этими вопросами, – осталось и в России, и в Киеве что-то было", – приводит Life.ru слова депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина. В то же время он отметил, что жизнь на Украине сейчас ничего не стоит.Экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова застрелили 23 марта в центре Киева. Бывший парламентарий скончался на месте, телохранитель и преступник ранены и госпитализированы.
После убийства Вороненкова смертельная опасность угрожает оперной диве Марии Максаковой, убежден депутат Госдумы Евгений Ревенко. Парламентарий рекомендует певице срочно обратиться в российское посольство за защитой.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:01
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне

Боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт, который был совершен в Лондоне вечером 22 марта, передает "Газета.ru"..»

сегодня, 15:59
Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться

Признанный потерпевшим по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова московский бизнесмен Отарий Кабахидзе заявил, что перед убийством бывший парламентарий собирался ехать в Россию. Он общался с Вороненковым за день до трагедии, 22 марта...»

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