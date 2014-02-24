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Кто услышал отчаянный вопль Януковича
22 февраля 2017, среда, 20:44 – ИА СОЧИ-24
Виктор Янукович вновь напомнил
о себе в третью годовщину Майдана, написав
многостраничное письмо в адрес мировых лидеров и международных организаций.
Среди адресатов значатся, в частности, Владимир Путин и Дональд Трамп. В своем послании главам шести государств и
правительств Янукович призвал к решению украинского конфликта путем расследования преступлений на майдане в
феврале 2014 года особой комиссией совета Европы. Также Янукович предложил
провести переговоры в нормандском формате о наблюдении за выполнением
Минских соглашений с привлечением ополченцев на Донбассе. И, наконец,
бывший президент в очередной раз снял с себя ответственность за кровавые
события на Майдане. По словам Януковича, за жертвы во время протестов в Киеве
в 2014 голу ответственность несут глава
Совета безопасности, руководитель администрации президента, а также олигарх
Дмитрий Фирташ, бежавший в Вену. Все эти люди вели за его спиной собственную
игру и предали его, написал экс-президент.
Это далеко не первое подобное заявление Януковича,
нашедшего пристанище в России. Экс-президент Украины регулярно показывает, что
он не собирается уходить из политики и ему небезразлична судьба Украины. При
этом многие эксперты задаются закономерным вопросом – а почему тогда Янукович
бежал из своей страны, а главное – как ему удалось довести Незалежную до
братоубийственной войны и отделения Донбасса?
Получается, что Янукович всегда играл пассивную роль
на политическом поле Украины и контролировался как своим окружением, так и
"друзьями из Москвы", пишет сегодня Der Spiegel и добавляет:
"Он – человек, который боится принимать решения".
В Москве на послание экс-президента
отреагировали прохладно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря
о предложении бывшего президента Украины Виктора Януковича
по урегулированию на востоке страны, заявил журналистам, что
договариваться должны Киев и Донбасс, а Россия, Франция и ФРГ
продолжат оказывать содействие. То есть, Песков еще раз напомнил Януковичу и
всем заинтересованным сторонам, что Россия не является участником конфликта на
юго-востоке Украины.
В Совете Европы, комментируя письмо Януковича,
напомнили, что там уже были представлены свои рекомендации
по расследованию событий в центре украинской столицы в 2013-2014
годах, когда в столкновениях погибли десятки человек. Об этом сообщил пресс-секретарь
Совета Дэниел Хольтген. Выходит, что и в Страсбурге письмо Януковича не
получило поддержки. Политолог Алексей Мартынов в
интервью "Известиям" сказал, что мировое сообщество не станет
прислушиваться к подобному заявлению, хотя само по себе оно имеет право на
существование.
"Янукович
растерял весь свой социальный капитал, ему не удалось сохранить признание не
только Запада, но и России – как мы знаем, российское руководство заявило, что
уважает выбор украинского народа, признав Петра Порошенко главой Украины",
– пояснил политолог Павел Святенков.
Сегодня
сложно сказать однозначно, что может двигать Януковичем, однако бесспорно, за
ним стоят люди, которые играют свою большую игру, а беглый экс-президент
Украины всего лишь игрушка в чьих-то руках, считает руководитель департамента
стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.
На самом деле, ждать помощи Януковичу, скорее всего,
неоткуда. По сути его письмо стало воплем отчаяния, очередной
попыткой напомнить
о себе и оправдаться за события на майдане. Но кто услышит Януковича, если он
сам вырыл себе политическую могилу, растеряв последние крохи своей репутации в
феврале 2014 года?
Источник:
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