Кто услышал отчаянный вопль Януковича

22 февраля 2017, среда, 20:44 – ИА СОЧИ-24



Кто услышал отчаянный вопль Януковича

Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?Виктор Янукович вновь напомнило себе в третью годовщину Майдана, написавмногостраничное письмо в адрес мировых лидеров и международных организаций.Среди адресатов значатся, в частности, Владимир Путин и Дональд Трамп. В своем послании главам шести государств иправительств Янукович призвал к решению украинского конфликта путем расследования преступлений на майдане вфеврале 2014 года особой комиссией совета Европы. Также Янукович предложилпровести переговоры в нормандском формате о наблюдении за выполнениемМинских соглашений с привлечением ополченцев на Донбассе. И, наконец,бывший президент в очередной раз снял с себя ответственность за кровавыесобытия на Майдане. По словам Януковича, за жертвы во время протестов в Киевев 2014 голу ответственность несут главаСовета безопасности, руководитель администрации президента, а также олигархДмитрий Фирташ, бежавший в Вену. Все эти люди вели за его спиной собственнуюигру и предали его, написал экс-президент.Это далеко не первое подобное заявление Януковича,нашедшего пристанище в России. Экс-президент Украины регулярно показывает, чтоон не собирается уходить из политики и ему небезразлична судьба Украины. Приэтом многие эксперты задаются закономерным вопросом – а почему тогда Януковичбежал из своей страны, а главное – как ему удалось довести Незалежную добратоубийственной войны и отделения Донбасса?Получается, что Янукович всегда играл пассивную рольна политическом поле Украины и контролировался как своим окружением, так и"друзьями из Москвы", пишет сегодня Der Spiegel и добавляет:"Он – человек, который боится принимать решения".В Москве на послание экс-президентаотреагировали прохладно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоряо предложении бывшего президента Украины Виктора Януковичапо урегулированию на востоке страны, заявил журналистам, чтодоговариваться должны Киев и Донбасс, а Россия, Франция и ФРГпродолжат оказывать содействие. То есть, Песков еще раз напомнил Януковичу ивсем заинтересованным сторонам, что Россия не является участником конфликта наюго-востоке Украины.В Совете Европы, комментируя письмо Януковича,напомнили, что там уже были представлены свои рекомендациипо расследованию событий в центре украинской столицы в 2013-2014годах, когда в столкновениях погибли десятки человек. Об этом сообщил пресс-секретарьСовета Дэниел Хольтген. Выходит, что и в Страсбурге письмо Януковича неполучило поддержки. Политолог Алексей Мартынов винтервью "Известиям" сказал, что мировое сообщество не станетприслушиваться к подобному заявлению, хотя само по себе оно имеет право насуществование."Януковичрастерял весь свой социальный капитал, ему не удалось сохранить признание нетолько Запада, но и России – как мы знаем, российское руководство заявило, чтоуважает выбор украинского народа, признав Петра Порошенко главой Украины",– пояснил политолог Павел Святенков.Сегоднясложно сказать однозначно, что может двигать Януковичем, однако бесспорно, заним стоят люди, которые играют свою большую игру, а беглый экс-президентУкраины всего лишь игрушка в чьих-то руках, считает руководитель департаментастран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.На самом деле, ждать помощи Януковичу, скорее всего,неоткуда. По сути его письмо стало воплем отчаяния, очереднойпопыткой напомнитьо себе и оправдаться за события на майдане. Но кто услышит Януковича, если онсам вырыл себе политическую могилу, растеряв последние крохи своей репутации вфеврале 2014 года?

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