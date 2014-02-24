Кто вернет русский язык на Украину

26 декабря 2016, понедельник, 20:44 – ИА СОЧИ-24



Кто вернет русский язык на Украину

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о популяризации и защите русского языка на Украине. Депутаты могут рассмотреть документ после зимних каникул.Неожиданный для Украины законопроект внес на рассмотрениеРады депутат от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий. Документназывается "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий поразвитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальныхменьшинств на Украине". Ближайшая дата, когда депутаты смогут рассмотретьэтот закон – 17 января 2017 года, в минувшую пятницу парламентарии ушли назимние каникулы, сообщает РИА Новости.Русский язык на Украине является одним из двух наиболеераспространенных языков общения – родным его признает треть граждан страны, аразговаривает на нем постоянно не менее половины жителей Украины. Русский язык неимеет статуса государственного, но об этом в последние годы в обществепостоянно идут жаркие споры.После смены власти на Украине в 2014 году предпринимаются попыткимаксимально вытеснить русский язык из общественной и социальной сферы. Ставшийпрезидентом страны Петр Порошенко исключил всяческую возможность приданиярусскому языку статуса государственного. Все эти два года на Украине активно меняютсяуказатели и таблички, объявления на вокзалах, в аэропортах и в метро,переписываются школьные учебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно наукраинском языке.Эти скорее политические, чем оправданные какой-тонеобходимостью, меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастуювстречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных ивосточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президентстраны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях имеждународных встречах.Новые украинские власти также пытались запретить и гастролироссийских артистов, составив "черный список" невъездныхисполнителей. Причем, парадоксальным образом туда попали даже музыканты,родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.Очередная попытка защитить русский язык на государственномуровне исходит от парламентского меньшинства и, скорее всего, не будет услышанав Верховной раде. Высока вероятность того, что законопроект, внесенный впарламент нардепом Евгением Балицким, даже не будет одобрен на предварительныхслушаниях в профильном комитете.

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