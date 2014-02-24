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Кто вернет русский язык на Украину
26 декабря 2016, понедельник, 20:44 – ИА СОЧИ-24
Неожиданный для Украины законопроект внес на рассмотрение
Рады депутат от фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий. Документ
называется "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по
развитию, популяризации и защиты русского языка, других языков национальных
меньшинств на Украине". Ближайшая дата, когда депутаты смогут рассмотреть
этот закон – 17 января 2017 года, в минувшую пятницу парламентарии ушли на
зимние каникулы, сообщает РИА Новости.
Русский язык на Украине является одним из двух наиболее
распространенных языков общения – родным его признает треть граждан страны, а
разговаривает на нем постоянно не менее половины жителей Украины. Русский язык не
имеет статуса государственного, но об этом в последние годы в обществе
постоянно идут жаркие споры.
После смены власти на Украине в 2014 году предпринимаются попытки
максимально вытеснить русский язык из общественной и социальной сферы. Ставший
президентом страны Петр Порошенко исключил всяческую возможность придания
русскому языку статуса государственного. Все эти два года на Украине активно меняются
указатели и таблички, объявления на вокзалах, в аэропортах и в метро,
переписываются школьные учебники, зарубежные фильмы дублируются исключительно на
украинском языке.
Эти скорее политические, чем оправданные какой-то
необходимостью, меры неоднозначно воспринимаются населением и зачастую
встречают сопротивление в русскоязычных областях, особенно в центральных и
восточных регионах Украины. При этом киевские политики, в том числе и президент
страны, сами нередко говорят на русском языке на официальных мероприятиях и
международных встречах.
Новые украинские власти также пытались запретить и гастроли
российских артистов, составив "черный список" невъездных
исполнителей. Причем, парадоксальным образом туда попали даже музыканты,
родившиеся и выросшие на Украине, среди которых оказалась Наташа Королева.
Очередная попытка защитить русский язык на государственном
уровне исходит от парламентского меньшинства и, скорее всего, не будет услышана
в Верховной раде. Высока вероятность того, что законопроект, внесенный в
парламент нардепом Евгением Балицким, даже не будет одобрен на предварительных
слушаниях в профильном комитете.
Источник:
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