Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"
25 января 2017, среда, 15:31 – ИА СОЧИ-24
Кто виновен в смерти дочери диктора в "Алых парусах"
Комиссия Межрегионального технологического управления Ростехнадзора завершила расследование причин разрушения лифта в элитном комплексе "Алые паруса", в результате чего погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина. Оказалось, что пол кабины провалился в шахту из-за неисправности подъемных канатов. Как установили эксперты, техническими причинами аварии, произошедшей 14 января 2016 года, стали "несрабатывание устройства контроля слабины подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине; разрушение противовеса и падение его на кабину". Кроме того, специалисты выявили и ряд организационных нарушений в обслуживании подъемника, сообщается на сайте Ростехнадзора. Эксперты выяснили, что технические работы по обслуживанию лифта были проведены не в полном объеме. Подъемник не прошел все испытания, необходимые для оценки его работы в течение назначенного срока службы в форме технического освидетельствования. Также было установлено, что привлекался персонал, "не обладающий соответствующей квалификацией для обслуживания лифтов данной модели".Напомним, в январе прошлого года в одной из высоток московского элитного жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице произошло обрушение дна лифтовой кабины. В момент аварии в подъемнике находилась 36-летняя дочь известного телеведущего Евгения Кочергина. В результате женщина упала в лифтовую шахту и скончалась от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание работ, не отвечающих требованиям безопасности".
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По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
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