Кто заменит Доктора Лизу

23 января 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Кто заменит Доктора Лизу

Руководство фонда "Справедливая помощь" ищет замену Доктору Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в конце декабря 2016 года. Основной претендент на место главы фонда – активно помогавшая организации журналистка Ксения Соколова.Перед поездкамив горячие точки Доктор Лиза оставляла распоряжение о дальнейшейсудьбе благотворительного фонда. Выяснилось, что она считала правильным,чтобы организацию в случае ее гибели возглавила бывший главныйредактор журнала Esquire Ксения Соколова. Не исключено, что после гибелиГлинки "Справедливой помощи" придетсяперестраиваться, становясь более техничной.Скорее всего, журналисткасогласится возглавить фонд временно – на несколько месяцев, а затем будетискать человека, который займет должность главы благотворительнойорганизации на постоянной основе, сообщает РБК со ссылкой на источник в медицинскихкругах. Однако окончательное решение о назначении Соколовойеще не принято.Муж Доктора Лизы ГлебГлинка и сама Ксения Соколова не подтвердили и не опроверглиэту информацию. "У фонда есть попечительский совет, они обсуждают какие-тодальнейшие возможности. Я пока ничего об этом не знаю", —отметила Соколова.По словам представителяфонда Натальи Авиловой, журналистка помогла организации переехать в Доммилосердия на Новой Басманной, 26, который открылся в августе2015 года. Как рассказывала сама Елизавета Глинка, заявкана помещение для него была подана еще в 2008 году. Крометого, Соколова поддержала Доктора Лизу, когда ее критиковализа деятельность в связи с конфликтом в Донбассе.Напомним, общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка была среди пассажиров самолетаТу-154 Минобороны, потерпевшего крушение вблизи Сочи 25 декабря.Помимо нее на борту лайнера, направлявшегося в Сирию, находились 92человека: артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники Минобороныи журналисты. Все они погибли.

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