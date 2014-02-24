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Кто заменит Доктора Лизу

23 января 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24

Кто заменит Доктора Лизу
Кто заменит Доктора Лизу
Руководство фонда "Справедливая помощь" ищет замену Доктору Лизе, погибшей в авиакатастрофе Ту-154 в конце декабря 2016 года. Основной претендент на место главы фонда – активно помогавшая организации журналистка Ксения Соколова.
Перед поездками
в горячие точки Доктор Лиза оставляла распоряжение о дальнейшей
судьбе благотворительного фонда. Выяснилось, что она считала правильным,
чтобы организацию в случае ее гибели возглавила бывший главный
редактор журнала Esquire Ксения Соколова. Не исключено, что после гибели
Глинки "Справедливой помощи" придется
перестраиваться, становясь более техничной.
Скорее всего, журналистка
согласится возглавить фонд временно – на несколько месяцев, а затем будет
искать человека, который займет должность главы благотворительной
организации на постоянной основе, сообщает РБК со ссылкой на источник в медицинских
кругах. Однако окончательное решение о назначении Соколовой
еще не принято.
Муж Доктора Лизы Глеб
Глинка и сама Ксения Соколова не подтвердили и не опровергли
эту информацию. "У фонда есть попечительский совет, они обсуждают какие-то
дальнейшие возможности. Я пока ничего об этом не знаю", —
отметила Соколова.
По словам представителя
фонда Натальи Авиловой, журналистка помогла организации переехать в Дом
милосердия на Новой Басманной, 26, который открылся в августе
2015 года. Как рассказывала сама Елизавета Глинка, заявка
на помещение для него была подана еще в 2008 году. Кроме
того, Соколова поддержала Доктора Лизу, когда ее критиковали
за деятельность в связи с конфликтом в Донбассе.

Напомним, общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка была среди пассажиров самолета
Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение вблизи Сочи 25 декабря.
Помимо нее на борту лайнера, направлявшегося в Сирию, находились 92
человека: артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники Минобороны
и журналисты. Все они погибли.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:30
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сегодня, 18:15
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сегодня, 18:13
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