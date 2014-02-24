Кто заменит Елизавету II

10 января 2017, вторник, 20:15 – ИА СОЧИ-24



Кто заменит Елизавету II

Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти.ПринцуЧарльзу, старшему сыну Елизаветы II и еемужа принца Филиппа, в ноябре прошлого года исполнилось 68 лет. На сегодня он абсолютныйрекордсмен в мире по ожиданию вступления в права монарха: Чарльз сталнаследником британского престола в возрасте трех лет после кончины своего деда ГеоргаVI в 1952 году. С тех пор жизнь Чарльзабыла неразрывно связана с британскоймонархией.Пожалуй,самым трагическим ее эпизодом стал жуткий скандал, последовавший после развода Чарльза с Дианой Спенсер, дочерью аристократаДжона Спенсера. Они поженились в 1981 году, а спустя 15 лет официальноразвелись, хотя и не жили совместно с 1992 года. К скандалу было привлечено значительноевнимание общества, он не лучшим образом сказался на репутации принца Уэльского.началу 1990-х годов отношения между супругами расстроились, в частности, из-запродолжавшихся отношений Чарльза с Камиллой Паркер Боулз. Эта связь не скрывалась и позже, уже послегибели Дианы в 1997 году, Камилла стала второй женой принца Уэльского. СамаДиана некоторое время была в близких отношениях со своим инструктором поверховой езде Джеймсом Хьюиттом, в чем призналась в 1995 году в телеинтервью. БракДианы и Чарльза завершился громким разводом по инициативе королевы Елизаветы II.КОРОЛЬ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!Порядок наследования британского престола не меняетсявеками. По нормам,принятым более 300 лет назад, очередностьнаследования определяется первородством с преимуществом мужского пола над женскими религией. То есть по старшинству детей королевы Елизаветы II первым напрестол может претендовать ее старший сын Чарльз и его дети мужского пола и такдалее. Получается, что второй в очереди наследников короны Соединенного Королевства – сын Чарльза ипринцессы Дианы – Уильям, герцог Кембриджский. Третий в очереди – принц Джордж Кембриджский, сын принца Уильяма,родившийся в 2013 году. До него гипотетически может дойти очередь в случае,если отец и дед по каким-то причинам откажутся от короны. Но такой вариант,очевидно, даже и не рассматривается в Букингемском дворце.Вероятнеевсего, корону Британии унаследует старший сын королевы принц Чарльз, к тому жеон, как впрочем, и следующие за ним наследники, отвечает критериям монархии – к моменту вступления на престол наследникдолжен быть протестантом и состоять в евхаристическом общении с англиканской церковью. ЧТО БУДЕТ С БРИТАНСКОЙ МОНАРХИЕЙ?Корнибританской монархии уходят в глубокое прошлое, ведь Англия была собрана вединое королевство в Х веке. За многовековую историю британская коронаприрастала территориями и теряла их. Сейчас власть монарха распространяется нетолько на Туманный Альбион, но и на Канаду, Австралию, Ямайку и еще десятокнезависимых стран, входящих в Британское Содружество наций.Вомногом, благодаря именно долгому нахождениюна престоле Елизаветы II, этот конгломерат стран, объединенных под крыломЛондона, не распадается. Помимо того,что Елизавета II – старейший британский монарх в истории (в 2016 году ей исполнилось 90 лет), она ещеи рекордсмен по времени нахождения набританском престоле: королева правит Великобританией с 1952 года.Правда,надо отметить, что за время правления из под протектората британской короны вышлиКения, Мальта, Нигерия, Пакистан и еще несколько государств. Да и в самойБритании к монархии отношение довольно спорное: Букингемский дворец не разкритиковали за огромные расходы, выделяемые ежегодно из бюджета страны на нуждыкоролевы. Цифра более чем в 40 миллионов фунтов стерлингов вызываетнедовольство республикански-настроенной части населения, которая считаетнеобходимым урезать затраты на содержании королевы.Очевидно,что после смерти Елизаветы II в общество вновь начнут обсуждать темунеобходимости сохранения монархии, по крайне мере, в том виде, в котором онасейчас существует. Настроенные против монархии политики в Британии и в странах, входящих вСодружество наций, не преминут использоватьсмену королевской власти в своих интересах.БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ ОПРОВЕРГ СМЕРТЬ КОРОЛЕВЫСообщениео том, что королева Великобритании Елизавета II якобы скончалась на 90-м годужизни, опубликованное на официальном сайте королевской семьи 10 января,встревожило пользователей Сети. Новостьвскоре удалили с сайта, но Букингемскому дворцу пришлось ее прокомментировать.Официально сообщение о смерти королевыопровергли, назвав "абсолютной неправдой"."КоролеваЕлизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемскомдворце", – гласил текст ранее опубликованного сообщения, подписанного принцемЧарльзом. Вконце 2016 года Елизавета II серьезнопростудилась и была вынуждена отменитьофициальные рождественские мероприятия, тем самым нарушив обычай впервыес 1988 года. Вместе с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, она должна была 21 декабря приехать вСандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества.8 января 2017 года королева появилась на публике после болезни: монархприбыла на службу в церковь Святой Марии Магдалины близ своей резиденции .Елизавету II сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильями Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

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