Кто заменит Порошенко на Тимошенко

7 февраля 2017, вторник, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Кто заменит Порошенко на Тимошенко

Москва и Вашингтон могут принять совместное участие в процессе смены власти на Украине. Этого не исключил бывший депутат Верховной рады, спикер парламента Новороссии Олег Царев.Бывший народный депутат поделился соображениями поповоду готовящейся смены власти на Украине. Царев предположил, что ПетрПорошенко в ближайшее время будет смещен с поста президента в результате сделки междуСША и Россией. Причем, эта сделка будет касаться борьбы с терроризмом, аПорошенко, по мнению спикера парламента Новороссии, и есть террорист."Порошенко как раз и есть один из террористов. Я думаю,будет найден выход. Я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры междуреспубликанцами и Юлией Тимошенко, чтобы следующим президентом была именно она",– сказал Царев.По его информации, в конце февраля 2017 года в Киев приедутпредставители Дональда Трампа и будут на месте оценивать политическую ситуациюв Незалежной. Между тем Юлия Тимошенко уже начала пробивать себе дорогу кпрезидентскому креслу. Возможно, именно с этой целью она недавно летала в США дляличной встречи с Дональдом Трампом.Как рассказала сама Тимошенко, это была "нормальная, нокороткая встреча", на которой обсуждалась поддержка Украины и вопроссанкций против России. The Washington Post писала, что политики провеликороткую неформальную встречу перед молитвенным завтраком. Однако президенткомпании BGR Public Relations Джефф Бирнбаум заявил, что Тимошенко поджидалаТрампа в коридоре около уборной в надежде пожать ему руку. Новость об этомстала поводом для многочисленных насмешек над лидером "Батькивщины".Возглавляемая Тимошенко партия считается оппозиционной поотношению к президенту Петру Порошенко. Некоторые политологи рассматриваютэкс-премьера в качестве вероятной замены нынешнего главы украинскогогосударства. Подтверждением этой версии стало недавние заявление Тимошенко онеобходимости введения военного положения в Донбассе, где в конце января –начале февраля 2017 года резко обострилась обстановка. Получается, что очередная эскалация ситуации на юго-востоке страны выгоднаи президенту Порошенко для того, чтобы предотвратить возможную политическуюсделку между Россией и США, и Юлии Тимошенко – она сможет и дальше продвигатьсвою идею военного положения в Донбассе для подготовки свержения главыгосударства под предлогом войны с Россией. Даже если Верховная рада сможетпроголосовать за это решение, действующие институты власти будут неспособныподстроиться под новые условия, полагает политолог Денис Денисов. "Крометого, Украина будет вынуждена объявить войну России, и, если Москва ответитвзаимностью, для Киева откроется совершенно не прогнозируемое будущее", -уверен эксперт.

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