Кто заменит Виталия Чуркина в ООН

21 февраля 2017, вторник, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Кто заменит Виталия Чуркина в ООН

Трагическая новость о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина застала врасплох всех дипломатов в Нью-Йорке. Кто сможет заменить харизматичного и уважаемого человека, каким был российский постпред? Президенту Владимиру Путину предстоит сделать непростой выбор.Уход из жизни Виталия Чуркина, как гром среди ясного неба, стал неожиданностью для всех – и для дипломатов в ООН, и для московских политиков, и для его коллег идаже для оппонентов. Российский постпредболее десяти лет занимал эту должность, отстаивая интересы страны и ни разу непозволил себе грубых выражений или оскорблений своих оппонентов.Как настоящий дипломат Чуркин никогда не выходил за рамкиофициальной позиции Москвы. Он, в отличие от остальных представителей в ООН,доводил свою мысль своеобразно, с изюминкой и зачастую с некоторойязвительностью.Американский журналист Ричард Рот, работающий на телеканале CNN, утверждает, что заместительпресс-секретаря ООН охнул, узнав о кончине Чуркина во время ежедневногобрифинга. Российский дипломат ушел из жизни в момент, когда весь мирсфокусировал свое внимание на отношениях между Россией и США. Ушел внезапно, неуспев отметить свое 65-летие, до которого оставалось всего лишь несколькочасов. "Чуркин обладал уникальными дипломатическими навыками иквалификацией. Это был сильный оратор большого ума и остроумия, человек сразнообразными талантами и интересами", – отметил в своем заявленииГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш."Мы потеряли одного из самых авторитетных и влиятельныхчленов ооновской семьи. И я могу с уверенностью сказать, что его имя будет житьв анналах истории этой организации", – сказал председатель ГенеральнойАссамблеи ООН Питер Томсон. Британский представитель в ООН Мэтью Рикрофт,частый оппонент Чуркина, назвал его "гигантомдипломатии". Журналист Ричард Рот говорит, что Виталий Чуркин не былпохож на десятки безликих людей в костюмах, которые расхаживают по коридорамштаб-квартиры ООН. Не уйди он из жизни, запланированное на вторник, 21 февраля заседаниепо Украине с участием ее министра иностранных дел не обошлось бы без его резкихкомментариев.Теперь президенту Владимиру Путину, которыйсильно расстроился после трагического известия, придется искать замену ВиталиюЧуркину. По установленному регламенту именно глава государства своим указом назначает постпреда при ООН. В российском представительстве есть несколько заместителей, но,очевидно, что на этот пост нужен дипломат-тяжеловес, дипломат, который внепростой политической обстановке сможет так же ярко, элегантно и безупречногнуть линию России, отстаивая интересы страны.

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