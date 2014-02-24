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Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"
1 марта 2017, среда, 20:13 – ИА СОЧИ-24
Самый
большой любитель кошек в нашей стране рассказал, что у его подопечных "каждый
день праздник". Однако в этот особенный день дрессировщик все же приготовил для
них своеобразный "отгул" на кошачьи нежности.
"Я в этот
день разрешаю девочкам (кошкам) заняться любовью. Я против кастрации, пусть лучше
они полюбят друг друга, повстречаются", – цитирует Куклачева НСН. По его
словам, право на интимные отношения с котами получают в его театре не все кошки
сразу, а лишь некоторые, и то по списку.
"Но мы знаем,
что на два месяца кошка выйдет из строя и уйдет в декретный отпуск", – говорит
дрессировщик. К этому периоду в театре готовятся заранее. Кошке, которая вскоре
станем мамой, подыскивается замена. А беременную "актрису" отпускают в декрет. "Ведь
если кошка не окотилась, она заболевает раком матки. Это общеизвестный факт.
Жалко!" – заявил Куклачев.
Кошачий
воспитатель отметил, что нерожавшие кошки доживают лишь до 8-9 лет, реже – до
12. Он с гордостью рассказал о том, что его воспитанницы доживают аж до 25 лет.
Кроме того, дрессировщик отметил, что отношение к этим животным в обществе за последние
годы сильно изменилось в лучшую сторону – их стали больше ценить.
Напомним, что
День кошек отмечается в России 1 марта и является неофициальным праздником. Примечательно,
что во многих странах есть свои календарные дни для этого торжества.
Источник:
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