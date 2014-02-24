Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"

1 марта 2017, среда, 20:13 – ИА СОЧИ-24



Куклачев отправляет своих кисок в "декретный отпуск"

Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачев сделал своим пушистым питомцам подарок на День кошек. В этот день он разрешил "девочкам" "заняться любовью".Самыйбольшой любитель кошек в нашей стране рассказал, что у его подопечных "каждыйдень праздник". Однако в этот особенный день дрессировщик все же приготовил дляних своеобразный "отгул" на кошачьи нежности."Я в этотдень разрешаю девочкам (кошкам) заняться любовью. Я против кастрации, пусть лучшеони полюбят друг друга, повстречаются", – цитирует Куклачева НСН. По егословам, право на интимные отношения с котами получают в его театре не все кошкисразу, а лишь некоторые, и то по списку."Но мы знаем,что на два месяца кошка выйдет из строя и уйдет в декретный отпуск", – говоритдрессировщик. К этому периоду в театре готовятся заранее. Кошке, которая вскорестанем мамой, подыскивается замена. А беременную "актрису" отпускают в декрет. "Ведьесли кошка не окотилась, она заболевает раком матки. Это общеизвестный факт.Жалко!" – заявил Куклачев.Кошачийвоспитатель отметил, что нерожавшие кошки доживают лишь до 8-9 лет, реже – до12. Он с гордостью рассказал о том, что его воспитанницы доживают аж до 25 лет.Кроме того, дрессировщик отметил, что отношение к этим животным в обществе за последниегоды сильно изменилось в лучшую сторону – их стали больше ценить.Напомним, чтоДень кошек отмечается в России 1 марта и является неофициальным праздником. Примечательно,что во многих странах есть свои календарные дни для этого торжества.

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