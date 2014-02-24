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Культуре в сельской местности придадут импульс
21 января 2017, суббота, 16:29 – ИА СОЧИ-24
Как рассказала Казакова, с инициативой создать эти проекты выступили именно единороссы. "Мы сделали все расчеты совместно с министерством и абсолютно
точно можем с вами участвовать в реализации этих проектов на наших территориях",
– отметила она.
Так, депутат рассказала о том, что будет делаться в рамках программы
"Местный дом культуры". По словам Казаковой, в 2017 году на нее выделено из
федерального бюджета 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма, отметила парламентарий, станет
первым шагом в проекте ремонта и восстановления сельских клубов.Законодатель напомнила, что одним из главных тезисов
предвыборной программы "ЕР" было улучшение качества жизни людей. И
речь идет, как о городских жителях, так и о проживающих в сельской местности. "Пройдя предвыборную кампанию, мы знаем, в каком
развале находятся клубы в малых городах и селах"Казакова отметила, что в сельских клубах идет работа, люди
держаться за них. "Где есть такая работа, мы просто обязаны повысить там
материально-техническое оснащение, сделать там ремонт", – заключила она. Одна
из главных задач, сказала депутат, это привлечение средств местных бюджетов.
При этом, как отметила Казакова, потратить бюджетные деньги можно только на
текущий ремонт и материальное оснащение.
По мнению Ольги Казаковой, предоставленные средства
необходимо расходовать так, чтобы результат работы партийного проекта был виден
избирателям. Напомним, в первый день работы съезда "Единой России" работа шла в
рамках семи дискуссионных площадкой. На них партия подвела основные итоги
реализации своей предвыборной программы и обсудила задачи партии на текущий
год.
Источник:
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