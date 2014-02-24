Курильщиков вынудят платить по 220 рублей за пачку

21 декабря 2016, среда, 10:31 – ИА СОЧИ-24



Курильщиков вынудят платить по 220 рублей за пачку

Такая сумма обоснована повышением акциза на табачную продукцию, которое вступит в силу в 2017 году."В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку", – цитирует замминистра внутренних дел Аркадия Гостева газета "Известия".Ведомство подготовило расчет цены на пачку сигарет к совещанию комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, главной темой которого является регулирование табачной отрасли. Замначальника одного из управлений МВД Сергей Смирнов отметил, что при анализе учитывался только один существенный фактор – повышение акциза. При этом он не стал называть опорную действующую цену на сигареты, на основании которой производился расчет.Новые поправки в Налоговый кодекс предполагают повышение минимальной ставки акциза в 2017 году на 26%. Адвалорная часть сбора при этом вырастет с 13 до 14,5%. Сейчас средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей.Аналитики считают, что повышение акциза приведет к росту контрафактной табачной продукции. "В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", – добавил Аркадий Гостев. По его словам, главным фактором развития нелегальной торговли табачной продукцией является разница в величине акциза между Россией и приграничными странами. Налог на сигареты в странах–членах Таможенного союза ниже на 30%."Наши соседи не поднимают цены так стремительно, как в России. Например, в Казахстане минимальная розничная цена сигарет в пересчете на рубли повысится с 51,4 до 57,1 рубля за пачку", – отметили в табачной компании.Напомним, в 2015 году таможенники возбудили 81 административное дело по обвинению в попытке провезти через границу нелегальную продукцию. В следующем году количество таких дел выросло до 211.

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