Курс евро побил новый антирекорд

Днем 28 декабря на Московской бирже была зафиксирована рекордно низкая стоимость евро. Валюта по отношению к рублю потеряла за сутки 43,5 копейки и торговалась в районе 63 рублей. В последний раз такая низкая стоимость евро наблюдалась в июне 2015 года, передает сетевое издание m24.ru. При этом курс доллара к этому времени опустился всего на девять копеек за сутки (60,58 рубля).
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»