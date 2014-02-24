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Курсу доллара предсказали рекордное падение
7 февраля 2017, вторник, 09:45 – ИА СОЧИ-24
Рынок ждет от Организации стран
– экспортеров нефти (ОПЕК) официальной статистики по соблюдению квот на сокращение добычи черного золота. По мнению шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарева, этот факт заранее оказывает поддержку ценам."Цены на марку Brent будут и дальше колебаться в пределах 54,7-57,5 доллара. При случае реален и прорыв выше новогодних максимумов к отметке 60 долларов за баррель", – цитирует эксперта "Российская газета".
Ранее сообщалось, что Иран готов нарастить добычу полезного ископаемого до четырех миллионов баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК. Между тем, в соответствии с соглашениями, нефтедобыча не должна превышать 3,8 миллиона баррелей. Разница в 1,8 миллиона баррелей не так велика, но может стать причиной недовольства других стран картеля, которые пошли на добровольные сокращения. В этом случае нефть может опуститься на три-четыре доллара – до 53 доллара за баррель и ниже. Не исключено, что доллар поднимется в цене до 61-62 рублей.Если реакции ОПЕК на увеличение добычи черного золота в Иране не последует, 13-15 февраля или раньше курс доллара имеет все шансы упасть до 57 рублей и ниже. Напомним, что последний раз он опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года. Курс евро, вероятно, будет колебаться по отношению к доллару в широком диапазоне 1,0550-1,0850.
По словам эксперта, шансов на сценарий с укреплением рубля больше. Это следует учитывать перед праздничными выходными 23-26 февраля, особенно тем, кто собирается на отдых и планирует покупку валюты, предупредил аналитик.Тем временем, согласно данным опроса "Рамблер/новости", за курсом валют, таких как доллар и евро, постоянно следят порядка 40% россиян.Отметим, что еще 27% респондентов отслеживают изменения только периодически. 17% россиян отметили, что в настоящее время уже потеряли интерес к этой теме и не следят за скачками валют. Порядка 16% граждан заявили, что не следят за данной темой вовсе, поскольку им это не нужно. В опросе приняли участие 25 тысяч человек. Напомним, что глава миссии Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла поддержал механизм абсорбирования дополнительных доходов российского бюджета. Он назвал действия Минфина по закупке валюты позитивным событием, которое позволит снизить зависимость курса рубля от нефти.
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