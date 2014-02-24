ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Курсу доллара предсказали рекордное падение

7 февраля 2017, вторник, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Курсу доллара предсказали рекордное падение
Курсу доллара предсказали рекордное падение
Отечественная валюта продолжает укрепляться. Хорошую поддержку рублю оказывает спрос на российские активы, в первую очередь – на облигации федерального займа.
Рынок ждет от Организации стран
– экспортеров нефти (ОПЕК) официальной статистики по соблюдению квот на сокращение добычи черного золота. По мнению шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарева, этот факт заранее оказывает поддержку ценам."Цены на марку Brent будут и дальше колебаться в пределах 54,7-57,5 доллара. При случае реален и прорыв выше новогодних максимумов к отметке 60 долларов за баррель", – цитирует эксперта "Российская газета".
Ранее сообщалось, что Иран готов нарастить добычу полезного ископаемого до четырех миллионов баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК. Между тем, в соответствии с соглашениями, нефтедобыча не должна превышать 3,8 миллиона баррелей. Разница в 1,8 миллиона баррелей не так велика, но может стать причиной недовольства других стран картеля, которые пошли на добровольные сокращения. В этом случае нефть может опуститься на три-четыре доллара – до 53 доллара за баррель и ниже. Не исключено, что доллар поднимется в цене до 61-62 рублей.Если реакции ОПЕК на увеличение добычи черного золота в Иране не последует, 13-15 февраля или раньше курс доллара имеет все шансы упасть до 57 рублей и ниже. Напомним, что последний раз он опускался ниже 57 рублей 21 июля 2015 года. Курс евро, вероятно, будет колебаться по отношению к доллару в широком диапазоне 1,0550-1,0850.
По словам эксперта, шансов на сценарий с укреплением рубля больше. Это следует учитывать перед праздничными выходными 23-26 февраля, особенно тем, кто собирается на отдых и планирует покупку валюты, предупредил аналитик.Тем временем, согласно данным опроса "Рамблер/новости", за курсом валют, таких как доллар и евро, постоянно следят порядка 40% россиян.Отметим, что еще 27% респондентов отслеживают изменения только периодически. 17% россиян отметили, что в настоящее время уже потеряли интерес к этой теме и не следят за скачками валют. Порядка 16% граждан заявили, что не следят за данной темой вовсе, поскольку им это не нужно. В опросе приняли участие 25 тысяч человек. Напомним, что глава миссии Международного валютного фонда в России Габриэль Ди Белла поддержал механизм абсорбирования дополнительных доходов российского бюджета. Он назвал действия Минфина по закупке валюты позитивным событием, которое позволит снизить зависимость курса рубля от нефти.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:29
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта...»

сегодня, 09:00
Трампа постигло первое разочарование

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

сегодня, 08:59
В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

сегодня, 08:29
При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 09:29
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта...»

сегодня, 09:00
Трампа постигло первое разочарование

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»

сегодня, 08:59
В Москве собака изуродовала хозяйку и ее подругу

На юге Москвы собака бойцовой породы набросилась на двух женщин..»

сегодня, 08:44
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"

Стали известны подробности смерти эрудита шоу "Своя игра" Андрея Жданова. Незадолго до гибели он находился в депрессивном состоянии...»

сегодня, 08:29
При пожаре в центре Москвы погиб человек

В центре Москвы в результате пожара погиб человек..»

сегодня, 08:28
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности..»

вчера, 22:28
Ляшко оставили без визы в США на десять лет

Лидер Радикальной партии Олегш Ляшко рассказал, что дипломатическое представительство США на Украине аннулировало ему десятилетнюю визу в США, которую он получил перед Новым годом..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.