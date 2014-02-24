Лайка из России нарушила финскую границу

Жители города Лаппеенранта в Финляндии поймали беспризорную лайку. На ошейнике животного были обнаружены надписи кириллицей, из-за чего ловцы пришли к выводу, что оно из России. Специалисты отметили, что восточносибирская лайка является охотничьей собакой и пересечь границу могла в погоне за зверем, передает Flashnord. Если хозяин животного будет найден, финляндские и российские уполномоченные лица в течение нескольких дней договорятся о передаче лайки. Если он так и не отыщется, собаку передадут в приют. По истечении 15 дней муниципалитет будет вправе продать, отдать или усыпить животное.Поимка собак из России – не редкость в приграничных зонах Финляндии. Погранохрана юго-востока страны получает несколько подобных сообщений в год. Нередко животные проделывают и обратный путь – порядка десяти из них перебегают из Финляндии в Россию. Обычно речь идет об охотничьих породах.
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»
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