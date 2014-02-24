Латвия нашла рецепт "борьбы с Путиным"

10 марта 2017, пятница, 11:14 – ИА СОЧИ-24



Латвия нашла рецепт "борьбы с Путиным"

Владимир Путин уважает силу. И хочет, чтобы его самого уважали, – потому что он сильный. Такую характеристику российскому лидеру дала бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.Своим мнением о Владимире Путине экс-президент Латвииподелилась в интервью немецким СМИ. Вике-Фрейберга встречалась с российскимлидером в годы (1999-2007), когда занимала пост главы латвийскогогосударства.Бывший президент советует нынешним европейским лидерам четкодать понять Путину, что по поводу территориальной целостности Европы не можетбыть никаких дискуссий. По словам Фрейберги, Западу не удается найти общий языкс русскими, которые "все ставят с ног на голову". Тем не менее конфронтации с Москвой никто не хочет, и все продолжают надеяться на диалог."Но это потребует очень большого терпения. Путинаустраивает, когда другие страны дестабилизируются – тогда мировое сообществозанято, и он может делать у себя дома что хочет", – цитирует Вике-Фрейбергунемецкое издание Tages-Anzeiger."Когда он чувствует, что его воспринимают всерьез, онможет быть по-настоящему обаятельным и дружелюбным. Однако если он чувствуетслабость, у него возникает желание устремиться вперед и постоянно требовать всебольше", – рассказала экс-президент. Разговоры об угрозе странам Балтии со стороны России политиксчитает несерьезными. Она напомнила слова вице-президента США Майка Пенса отом, что сделки Вашингтона с Москвой за счет Прибалтики не будет. И ДональдТрамп, по словам Вике-Фрейберги, пока не отступает в этом плане от политики своегопредшественника Барака Обамы. Что же касается требования нынешнего президентаСША к европейцам – увеличить взносы в НАТО за свою безопасность, то оноабсолютно справедливо, уверена бывший лидер Латвии.Напомним, не так давно Вайра Вике-Фрейберга отметиласьрезким заявлением по поводу своих соотечественников. Она заявила, что за времяпрезидентства чрезмерно идеализировала латышей, и назвала их "злыми изавистливыми".

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