Лавина убила десятки туристов в отеле

Десятки постояльцев отеля в итальянской провинции Пескара погибли в результате схода гигантской снежной лавины. Спастись удалось лишь двум туристам, находившимся в этот момент снаружи. По предварительным данным, в отеле Rigopiano di Farindola, на который обрушились снежные массы, находились от 20 до 30 человек. Спасатели несколько часов пытались подобраться к зданию, но ситуацию осложняла сильная метель. Оказавшись внутри, они выяснили, что практически все туристы погибли. "Очень много мертвых", – цитирует Reuters главу спасательного отряда. Точное число жертв пока не сообщается. Двум постояльцам гостиницы удалось выжить: в момент схода лавины они были снаружи и послали сигнал бедствия. Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-за обильного снега сотрудники экстренных служб подходят к отелю на лыжах, передает NextQuotidiano. Дорога к зданию на протяжении шести километров завалена деревьями. По данным Ростуризма, трагедия не коснулась наших соотечественников, сообщает ТАСС. "Российских туристов не было в этой гостинице. Это мини-отель, он не особо популярен у россиян", – заявил собеседник агентства.В Сети появились первые кадры с места происшествия, передает Life.ru. Небольшое здание было погребено под снегом и упавшими деревьями. Напомним, что на отель Rigopiano di Farindola в итальянской провинции Пескара сошла снежная лавина. Разгул стихии мог быть спровоцирован серией подземных толчков, зафиксированных в центральных регионах страны.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»