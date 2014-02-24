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Лавина убила десятки туристов в отеле

19 января 2017, четверг, 11:46 – ИА СОЧИ-24

Лавина убила десятки туристов в отеле
Лавина убила десятки туристов в отеле
Десятки постояльцев отеля в итальянской провинции Пескара погибли в результате схода гигантской снежной лавины. Спастись удалось лишь двум туристам, находившимся в этот момент снаружи.
По предварительным данным, в отеле Rigopiano di Farindola, на который обрушились снежные массы, находились от 20 до 30 человек. Спасатели несколько часов пытались подобраться к зданию, но ситуацию осложняла сильная метель. Оказавшись внутри, они выяснили, что практически все туристы погибли. "Очень много мертвых", – цитирует Reuters главу спасательного отряда. Точное число жертв пока не сообщается. Двум постояльцам гостиницы удалось выжить: в момент схода лавины они были снаружи и послали сигнал бедствия. Поисково-спасательные работы продолжаются. Из-за обильного снега сотрудники экстренных служб подходят к отелю на лыжах, передает NextQuotidiano. Дорога к зданию на протяжении шести километров завалена деревьями. По данным Ростуризма, трагедия не коснулась наших соотечественников, сообщает ТАСС. "Российских туристов не было в этой гостинице. Это мини-отель, он не особо популярен у россиян", – заявил собеседник агентства.В Сети появились первые кадры с места происшествия, передает Life.ru. Небольшое здание было погребено под снегом и упавшими деревьями. Напомним, что на отель Rigopiano di Farindola в итальянской провинции Пескара сошла снежная лавина. Разгул стихии мог быть спровоцирован серией подземных толчков, зафиксированных в центральных регионах страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

сегодня, 14:59
Белорусские спасатели покорили интернет

Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»

сегодня, 14:45
Курс рубля упал после слов Шувалова

"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»

сегодня, 14:45
Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»

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Запад предсказывает триумф России в Молдавии

Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»

сегодня, 14:14
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В комнате охраны в одной из школ по Мячковскому бульвару на юго-востоке Москвы произошел пожар, рассказал представитель экстренных служб столицы..»

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