Лавров: мастер сделок Трамп не переиграет Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал выдающиеся способности президента США Дональда Трампа в искусстве переговоров и заключения сделок. При этом руководитель внешнеполитического ведомства усомнился в возможности главы Белого дома переиграть на дипломатическом поле президента Владимира Путина.
"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", – заявил Лавров во время своего сегодняшнего выступления на правительственном часе в Госдуме. При этом он отметил, что Москва не испытывает никаких иллюзий по поводу разрядки напряженности во взаимоотношениях с Вашингтоном. "Мы не испытываем иллюзий от того, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", – подчеркнул министр. Между тем Лавров в своем выступлении перед депутатами положительно высказался об инициативе нового главы Белого дома начать переговоры и обсудить вопрос улучшения двухсторонних отношений. "Разделяем заявленную президентом Трампом позицию в пользу налаживания нормального взаимодействия. При этом, разумеется, судить будем по делам", – сказал он. В то же время глава российского внешнеполитического ведомства считает, что для преодоления внешнеполитического наследия прежнего президента США Барака Обамы потребуются значительные усилия. Кроме того, министр в очередной раз подчеркнул, что с Москвой недопустимо общаться с позиции силы. "Диалог с США и Евросоюзом не может строиться иначе, как на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", – резюмировал он.
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Мэр Украины Виталий Кличко поучаствовал во флешмобе #22PushUpChallenge, который призван поддержать карателей ВСУ, участвующих в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Политик вышел на улицу и продемонстрировал уровень своей физической подготовки...»
По данным соцопроса, треть жителей Украины готова навсегда покинуть страну при первой же возможности. Властям это выгодно в том плане, что эмиграция снижает социальную нагрузку на бюджет государства...»
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может сместить с поста президента страны Петра Порошенко. Предвидя это, глава государства спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свое неустойчивое положение на вершине власти...»