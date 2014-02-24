Лавров осадил украинского журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции ответил украинскому журналисту, задавшего вопрос о позиции России по Крыму и Донбассу. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва не собирается менять свою точку зрения. Задавший Лаврову вопрос украинский журналист поинтересовался, готова ли Россия в 2017 году пойти на пересмотр своих позиций по отношению к Крыму и Донбассу. "Вы опытный журналист, было бы правильнее спросить, готова ли Россия на какие-то изменения", – заявил дипломат. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, направленным на урегулирование ситуации на Донбассе Минским соглашениям нет альтернативы, и Москва не собирается каким-либо образом их менять или переписывать. "Они закреплены единогласно принятой резолюцией Совета Безопасности ООН", – сказал руководитель МИДа. Кроме того, Лавров ответил на вопросы об избранном президенте США Дональде Трампе и отношениях между Москвой и Вашингтоне при новом главе Белого дома. По словам дипломата, у новой американской администрации новый подход к международным отношениям, тем не менее, по его словам, не стоит питать излишне оптимистичных ожиданий по поводу потепления отношений между двумя странами. "Только когда все рассядутся по своим местам в новой администрации, только когда начнется официальная работа, тогда и станет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром", – подчеркнул глава МИД России. Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства прокомментировал обвинения некоторых западных стран в адрес России в кибератаках. По словам Лаврова ,все эти обвинения несостоятельны и бездоказательны. "Мы видели высосанные из пальца попытки доказательств, от которых уже открещиваются англичане и их коллеги из США, которые пытались наделать гадостей новой администрации", – сказал он.
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Российское законодательство – и, в частности, закон Димы Яковлева – вне компетенции Европейского суда по правам человека. Вердикт ЕСПЧ о признании нелегитимным запрета на усыновление детей из России иностранцами Москва намерена игнорировать...»