Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова

29 марта 2017, среда, 19:59 – СОЧИ-24



Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, которое тот сделал через два часа после убийства Дениса Вороненкова. Глава МИДа сказал, что такие обвинения должны содержать факты.Сергей Лавров в интервью журналу National Interest напомнил отом, что через два часа после убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненковапрезидент Украины назвал его терактом со стороны России. "С такимзаявлением выступил президент демократической страны, которую наши американскиеи европейские друзья называют оплотом демократии", – сказал Лавров."Мне казалось, что демократия подразумевает возможностьустанавливать факты, если имеются подозрения", – добавил дипломат. ГлаваМИДа также полагает, что правительствоУкраины и президент Петр Порошенко хотят похоронить Минские соглашения, приэтом возложив вину на Россию и население Донбасса. Происходит это потому, что Порошенко столкнулся с серьезнымсопротивлением радикалов, а они пока заняли выжидательную позицию и рассчитываютна проведение досрочных выборов или на новый майдан.При этом Лавров подчеркнул, что Порошенко находится впостоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным: лидеры двух страниногда говорят по телефону, а также беседуют на полях встреч в "нормандскомформате".Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта вцентре Киева в момент, когда он шел на встречу с другим сбежавшим из России парламентариемИльей Пономаревым. Через два часа после убийства президент Украины Петр Порошенкозаявил, что усматривает в преступлении почерк российских спецслужб, которыйпрослеживается во многих европейских столицах."Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова -это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужденпокинуть из политических соображений", – сказал украинский лидер.Генпрокурор Украины ЮрийЛуценко сразу же после убийства также выразил мысль, что за преступлением стоятроссийские спецслужбы.

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