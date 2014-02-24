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Лавров отчитал Порошенко из-за убийства Вороненкова
29 марта 2017, среда, 19:59 – СОЧИ-24
Сергей Лавров в интервью журналу National Interest напомнил о
том, что через два часа после убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова
президент Украины назвал его терактом со стороны России. "С таким
заявлением выступил президент демократической страны, которую наши американские
и европейские друзья называют оплотом демократии", – сказал Лавров."Мне казалось, что демократия подразумевает возможность
устанавливать факты, если имеются подозрения", – добавил дипломат. Глава
МИДа также полагает, что правительство
Украины и президент Петр Порошенко хотят похоронить Минские соглашения, при
этом возложив вину на Россию и население Донбасса. Происходит это потому, что Порошенко столкнулся с серьезным
сопротивлением радикалов, а они пока заняли выжидательную позицию и рассчитывают
на проведение досрочных выборов или на новый майдан.При этом Лавров подчеркнул, что Порошенко находится в
постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным: лидеры двух стран
иногда говорят по телефону, а также беседуют на полях встреч в "нормандском
формате".Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили 23 марта в
центре Киева в момент, когда он шел на встречу с другим сбежавшим из России парламентарием
Ильей Пономаревым. Через два часа после убийства президент Украины Петр Порошенко
заявил, что усматривает в преступлении почерк российских спецслужб, который
прослеживается во многих европейских столицах.
"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова -
это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден
покинуть из политических соображений", – сказал украинский лидер.
Генпрокурор Украины Юрий
Луценко сразу же после убийства также выразил мысль, что за преступлением стоят
российские спецслужбы.
Источник:
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