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Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
30 декабря 2016, пятница, 14:14 – ИА СОЧИ-24
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил,
что Москва не может оставить американские
выходки без ответ. "Взаимность – это закон дипломатии и международных
отношений", – подчеркнул глава российской дипломатии.
В ответ на демарш США по высылке российских дипломатов
Москва объявит персонами нон грата 31 американского дипломата, работающих в
Москве и четырех сотрудников консульства в Санкт-Петербурге. Соответствующее предложение Лавров внес на
рассмотрение президента России Владимира Путина.
Также предложено запретить американцам пользоваться их
дачей в Серебряном Бору в Москве и складом на Дорожной улице. Министр подчеркнул,
что обвинения США во вмешательстве России в американские выборы безосновательны,
сообщает ТАСС.
Как писали Dni.Ru, 29 декабря уходящий президент США Барак Обама ввел
новые санкции против России. Они касаются, в том числе и сотрудников посольства
в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Также будут закрыты два
дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения, принадлежащих
России.
Глава Белого Дома сообщил, что Конгрессу США
в ближайшие дни будет представлен доклад о вмешательстве России в выборы. Обама
добавил, что новые санкции вводятся после "неоднократных
предупреждений". В разделе "Компании и ведомства" обновленного Обамой санкционного списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер.
Согласно заявлению Минфина США, в новый
санкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений
Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они
являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.
Спикер палаты представителей конгресса Пол Райан
уже выступил с заявлением. Он сообщил, что этот шаг Обамы является "запоздалым", а
политику действующего президента в отношении России считает неэффективной.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на введение
Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы. Свое мнение на этот счет
он выразил в сообщении в Twitter. "Печально, что администрация Обамы,
которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества,
заканчивает ее антироссийской агонией", – написал глава правительства.
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