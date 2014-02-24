Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
17 января 2017, вторник, 12:13 – ИА СОЧИ-24
Лавров рассказал о вербовке США дипломатов из России
Выступая на пресс-конференции, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о попытках вербовки американскими спецслужбами российских дипломатов. "За последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала", – цитирует "Газета.ру" главу российского внешнеполитического ведомства. В качестве примера он привел случай, когда в апреле 2016 года спецслужбы США хотели завербовать советника посольства России в Вашингтоне.Напомним, ранее о попытке вербовки российского дипломата рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. В качестве инструментов для давления использовались лекарства, необходимые для бывшего главы правительства Евгения Примакова.
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