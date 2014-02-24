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Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду
18 февраля 2017, суббота, 18:43 – ИА СОЧИ-24
"Могерини сказала следующее, что будет ждать, пока
Россия уступит, отойдет от "Минска-2" и сделает какие-то
односторонние шаги. Скрытый месседж из этой позиции заключается в том, что не
надо работать с Киевом, так как Киев все делает правильно", – отметил
Сергей Лавров.
При этом глава МИД России надеется, что правда известна в ключевых столицах. "Очень надеюсь, что если не публично, то в непосредственных
контактах с украинскими властями соответствующие сигналы посылаются. Я не
только надеюсь, но даже знаю, что это так", – сказал министр иностранных
дел России во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва так же как и Евросоюз
заинтересована в полном выполнении минских договоренностей. "Мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские
договоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать", – заявил министр.
Лавров отметил, что реальная картина происходящего на
Украине и реальная картина тех причин, по которым минские договоренности буксуют,
известны и в Париже, и в Берлине. "Но неправильно понятая солидарность с теми,
кто решил принести Украине свободу и европейские ценности, не позволяет громко
людям об этом говорить", – цитирует ТАСС министра.
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