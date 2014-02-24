Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

18 февраля 2017, суббота, 18:43 – ИА СОЧИ-24



Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

Сергей Лавров поймал главу дипломатии Евросоюза на оговорке по Фрейду. Федерика Могерини допустила оплошность, высказываясь о минских соглашениях."Могерини сказала следующее, что будет ждать, покаРоссия уступит, отойдет от "Минска-2" и сделает какие-тоодносторонние шаги. Скрытый месседж из этой позиции заключается в том, что ненадо работать с Киевом, так как Киев все делает правильно", – отметилСергей Лавров.При этом глава МИД России надеется, что правда известна в ключевых столицах. "Очень надеюсь, что если не публично, то в непосредственныхконтактах с украинскими властями соответствующие сигналы посылаются. Я нетолько надеюсь, но даже знаю, что это так", – сказал министр иностранныхдел России во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва так же как и Евросоюззаинтересована в полном выполнении минских договоренностей. "Мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минскиедоговоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать", – заявил министр.Лавров отметил, что реальная картина происходящего наУкраине и реальная картина тех причин, по которым минские договоренности буксуют,известны и в Париже, и в Берлине. "Но неправильно понятая солидарность с теми,кто решил принести Украине свободу и европейские ценности, не позволяет громколюдям об этом говорить", – цитирует ТАСС министра.

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