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Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)

29 декабря 2016, четверг, 16:44 – ИА СОЧИ-24

Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)
Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года.
Ролик оценили порядка 500 человек. Многие пользователи социальных сетей называют российского министра легендой современной дипломатии. "Сергею Викторовичу, Монсону и неизвестному монтажеру – респект!" – пишет один из комментаторов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)

Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства спе­ци­аль­но­го стро­и­тельст­ва (Спецстрой)..»

сегодня, 16:44
Лавров "зачитал" рэп об итогах года (видео)

Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»

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