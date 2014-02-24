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Ле Пен: Крым никогда не был украинским

17 января 2017, вторник, 09:00 – ИА СОЧИ-24

Ле Пен: Крым никогда не был украинским
Ле Пен: Крым никогда не был украинским
В случае победы на президентских выборах лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен признает Крым российским. По ее словам, полуостров никогда не был украинским.
"После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью Российской Федерации. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН", – цитирует Ле Пен газета "Известия".Кандидат в президенты призвала союзные страны "перестать демонизировать какую-либо из сторон". Введение санкций политик считает бессмысленным, ведь сильнее всего они ударили по французскому сельскому хозяйству."Санкции

довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", – заявила лидер фракции "Национальный фронт".По мнению Ле Пен, крупные державы не должны навязывать третьим странам свою политику в отношении каких-либо государств. Она указала на зависимость части французских политиков от Германии. Политик планирует сделать свою страну свободной, независимой и уважаемой за счет выстраивания "многополярного, более сбалансированного и, следовательно, более спокойного мира". "Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановить нормальные отношения между Францией и Россией", – уточнила она.Ле Пен не первый раз говорит о признании Крыма. Например, 3 января 2017 года она заявила, что полуостров был присоединен к России на законных основаниях. "Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение", – сказала лидер "Национального фронта". Политик добавила, что диалог с Кремлем необходимо наладить для совместной борьбы с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в России).

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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