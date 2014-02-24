Ле Пен отбила атаку на Путина

Кандидат в президенты Франции и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выразила свое отношение к России и ее лидеру Владимиру Путину. Она уверена, что "российская угроза" – выдумка. Во Франции существует множество внутренних проблем, но тема внешней политики, особенно отношений с Россией, регулярно поднимается кандидатами в президенты страны. По просьбе сотрудников СМИ лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассказала, как относится к Москве и Владимиру Путину.Она прокомментировала слова американского журналиста Билла О'Райли, который в беседе с 45-м президентом США Дональдом Трампом оскорбил российского лидера, назвав его убийцей, а затем отказался извиняться. "Нет, я так не думаю. Ничего Владимир Путин не сделал, чтобы я пришла к такому выводу", – цитируют Ле Пен "Аргументы и факты".Восхищения президентом России с ее стороны тоже нет: для лидера "Национального фронта" важнее всего интересы Франции. Впрочем, по словам Ле Пен, дружба с Москвой будет соответствовать интересам Парижа. Концепцию "российской угрозы", на которой выстраивают риторику многие западные политики, она считает мошенничеством. "Я вам скажу, что представляет опасность для Европы. Это ведение холодной войны против России и подталкивание России в руки Китая. Вот это угроза", – подчеркнула Ле Пен.Выборы президента Франции состоятся 23 апреля. Главными кандидатами на победу эксперты называют лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, республиканца Франсуа Фийона и экс-банкира Эммануэля Макрона. При этом Ле Пен успели обвинить в экстремизме из-за сообщения в Twitter, а Фийон оказался в центре скандала из-за якобы фиктивного трудоустройства жены.
В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»
Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»
В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»
Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»