Ле Пен пригласили в Крым

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получила приглашение посетить полуостров Крым. Об этом рассказал председатель парламента республики Владимир Константинов, передает РИА ФАН.По его словам, французский политик – одна из тех, кто прочел историю Крыма и готов понять его судьбу. Ранее вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявлял, что жители полуострова будут рады визиту Ле Пен.
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»