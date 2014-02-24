Лебедев набросился с обвинениями на Навального

25 января 2017, среда, 17:15 – ИА СОЧИ-24



Лебедев набросился с обвинениями на Навального

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отказ блогера Алексея Навального от участия в публичных дебатах. Встреча оппонентов должна была состояться сегодня в студии телеканала "Дождь".Артемий Лебедев написал в своем блоге в "Живомжурнале", что намеченные на сегодня, 25 января, теледебаты на"Дожде" не состоятся. Об этом дизайнера уведомил сам Навальный, объяснивэто тем, что он участвует в ежедневных заседаниях по делу"Кировлеса". Договоренности овстрече в студии для выяснения отношений непримиримые противники достигли несколькодней назад."Но он (Навальный) забыл рассказать своим поклонникам,что по выходным даже самый интенсивный на свете суд не заседает. Можно же былов субботу назначить дебаты?" – написал Лебедев и добавил, что ему всеравно в какой день недели объяснить свою позицию.Не преминул дизайнер и дать подробную характеристику своемуоппоненту. По мнению Лебедева, мало кто так обласкан властью, как Навальный.При этом он "хочет, чтобы все его поклонники думали, что он жертва, геройи страдалец", пишет Лебедев. В свойственной ему манере автор поста в ЖЖ заочно дискутирует с Навальным: "В концепции "явселенский страдалец" Навальный не может взять и на выходных ответить забазар на честных дебатах". В завершении Лебедев ответил Навальному на его обвинения втом, что возглавляемая дизайнером компания получает без конкурса заказы отгосударства. "Я должен кое-то что опубликовать, что страшно не понравитсяНавальному и его фонду, которые в 2015 году потратили 7 884 932 рублей нааренду офиса, 5 339 697 рублей на зарплаты юристам, а также 1 104 000 рублей насвой собственный дизайн". Лебедевтакже напомнил, что его студия дизайна за два прошедших года проигралаконкурсов на сумму более чем в 400 миллионов.После публикации этого поста в ЖЖ сторонам все-таки удалось договориться о новой дате проведения дебатов. Они должны состояться завтра, 26 января, в прямом эфире телеканала "Дождь". Ведущей поединка дизайнера и блогера будет Ксения Собчак.Ранее на официальном сайте Алексея Навального появилсятекст, в котором содержались сомнения в честности ведения бизнеса Артемием Лебедевым приполучении госзаказов. После этого Лебедев предложил Навальному публично обсудитьэти обвинения.На минувшей неделе в Кирове возобновилось рассмотрение делаАлексея Навального в связи с хищением имущества предприятия"Кировлес". Местный суд пересматривает дело, решение по которому быловынесено в 2013 году. Тогда Алексею Навальному и бывшему главе "Вятскойлесной компании" Петру Офицерову вынесли приговор, связанный с условнымисроками. Навальный получил пять лет условно, Офицеров – четыре года.

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