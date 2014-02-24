Ледяной дождь устроит битву за Москву

Пока москвичи наслаждались весенним потеплением, погода приготовила им неприятный сюрприз. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 6 марта, столицу накроет ледяной дождь. "В понедельник в атмосфере столичного региона намечается настоящая битва за Москву между зимой и весной…" – так прокомментировал грядущие перемены специалист погодного центра "Фобос". 6 марта в Центральную Россию с севера начнет прорываться холодный атмосферный фронт полярного происхождения. Воздушные массы принесут в Москву значительное похолодание – с апрельских плюсовых значений столбик термометра упадет до нуля градусов, пишет РИА Новости. Ливень сменится мощным снегопадом, а затем – ледяным дождем. Серьезно ухудшится видимость, возможен гололед. Пояс ледяного дождя шириной в 30-40 километров протянется через столичный регион от Смоленской области до Нижегородской. Синоптики предупреждают, что автомобилистам стоит быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах. Непогода продержится в Москве до утра 7 марта, затем в город вернется весна. Солнце начнет проглядывать из-за облаков, столбик термометра поднимется до +1...+6 градусов. Антициклональная деятельность усилится 8 и 9 марта, установится комфортная погода. Ночью 7 марта температура будет колебаться от —2 до +3 градусов, днем 8 марта воздух прогреется до +4…+9 градусов. 9 марта потеплеет еще больше – до +6…+11 градусов, что соответствует рекордным значениям 2015 года, когда столбик термометра поднялся до +9,1 градуса. Как сообщили в Росгидромете, теплая погода сохранится в центральных регионах России до середины марта. "С 7 марта и до середины месяца в Смоленской, Тульской, а также на юге Московской области дневная температура будет повышаться до плюс 8-10 градусов. Такой фон, на шесть-восемь градусов выше нормы, продержится как минимум до 15-16 марта на территории большинства областей Центральной России, включая Подмосковье и Москву", – сообщил начальник ситуационного центра ведомства Юрий Варакин.
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Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова прокомментировала отмену приговора бывшей воспитательнице Евгении Чудновец. Детский омбудсмен заявила, что приветствует решение президиума Курганского областного суда...»
Валентина Терешкова пригласила депутатов Госдумы вступить в отряд космонавтов. Первой в мире женщине, преодолевшей земное притяжение, исполнилось 80 лет. С юбилеем Валентину Николаевну поздравили коллеги-парламентарии...»
Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»