"Ленинград" с моделями Playboy порадовали Прохорова
11 января 2017, среда, 16:00 – ИА СОЧИ-24
"Ленинград" с моделями Playboy порадовали Прохорова
Известный российский миллиардер Михаил Прохоров с королевским размахом встретил Новый год. Предприниматель провел время в кругу моделей Playboy, развлекаясь под музыку группы "Ленинград". Новогодняя вечеринка Прохорова прошла не в России – он решил отметить этот праздник в шале в Куршевеле. Миллиардер провел за границей не только ночь с 31 декабря на 1 января, но и последующие выходные.Встречал Новый год Прохоров в одном из лучших ресторанов азиатской кухни Le Tigrr. На время праздника заведение было закрыто для посторонних: бдительная охрана пускала внутрь только гостей миллиардера, среди которых оказались экс-губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин и семья главы "Русской медиагруппы" Владимира Киселева – его супруга Елена Север и их сыновья. Были на вечеринке и модели Playboy, облаченные в норковые шубки. Они развлекали гостей, танцуя под самые громкие хиты 2016 года, в том числе песни группы "Ленинград". А угощали гостей дорогим шампанским марки Cristal, бульоном из чугунного котла, настойками и глинтвейном, передает Life.ru.Примечательно, что роскошный дом Прохорова расположен всего в нескольких шагах от горнолыжной трассы. В уютном шале есть большая гостиная и также гидромассажная ванна и сауна, где, по всей видимости, и проводили свободное время "зайчики" Playboy.
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