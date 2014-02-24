Леопард растерзал питона из-за котенка

В южноафриканском национальном парке Крюгера огромный питон пытался напасть на детеныша леопарда. Однако змее помешал взрослый хищник, вступивший с ней в смертельную схватку. Питон стал шипеть на котенка, что вызвало ответную реакцию у леопарда. Защитницей детеныша оказалась его мать, передает Daily Mail. Сотрудники парка сняли бой на видео. Одержав победу, хищница вместе со своим пятнистым малышом съела змею.
Эксперты провели социологический опрос среди российских женщин и выяснили, как они относятся к покупке подарков на праздники. Оказалось, что представительницы слабого пола гораздо щедрее мужчин и гораздо чаще стремятся порадовать кого-то из близких...»
Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»
В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»
Эксперты провели социологический опрос среди российских женщин и выяснили, как они относятся к покупке подарков на праздники. Оказалось, что представительницы слабого пола гораздо щедрее мужчин и гораздо чаще стремятся порадовать кого-то из близких...»
Обрушившийся на Москву ледяной дождь привел к тому, что утром 7 марта все тротуары и дворы города оказались покрыты ровным, тонким слоем льда. Метеорологи подчеркивают, что сложилась крайне опасная ситуация и жителям столицы следует быть очень осторожными...»
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва"..»
В правительстве могут отказаться от новой методики расчета вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний. По словам экспертов, разработанная чиновниками система оценки эффективности работы высокопоставленных сотрудников серьезно ограничивает их возможности...»