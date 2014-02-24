"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления

16 марта 2017, четверг, 09:00 – ИА СОЧИ-24



"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления

Президент Украины Петр Порошенко развеселил блогеров, сравнив страну с летящим самолетом. Пользователи не оценили его красочную метафору и отметили, что "лайнер" явно вышел из строя."Украинакак самолет, у которого два крыла. Первое – это демократия, второе – это порядок. И лететь можно, только если есть оба крыла", – написал Петр Порошенко в Twitter, рассчитывая на народную поддержку. Однако эта философская мысль стала поводом для язвительных шуток. Интернет-пользователи отметили, что "самолет", близок к катастрофе. "Такое ощущение, что наш лайнер уже летит в неуправляемом штопоре",​ "Украинакак самолет, и сейчас мы сделаем мертвую петлю", – написали они. Кто-то посчитал, что уместнее было бы иное сравнение: "Украинакак ракета. Летит без единого крыла в неизвестном направлении". Многие выразили уверенность, что "лайнером" должен управлять другой "пилот". А пока украинские блогеры смеются над президентом, он продолжает усугублять экономическое и политическое положение страны. Недавно Порошенко заявил, что введет санкции в отношении России, если туда будет поставляться продукция с предприятий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает РИА Новости. Он добавил, что кабмин подсчитает убытки Украины от торговой блокады Донбасса со стороны радикалов.

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