Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске
18 января 2017, среда, 08:14 – ИА СОЧИ-24
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске
В 10:00 по местному времени (04:00 мск) из благовещенского аэропорта Игнатьево в Домодедово вылетел лайнер компании "ВИМ-Авиа". После взлета на борту сработал один из датчиков, экипаж принял решение вернуться. Приземление прошло благополучно. "Самолет обследуют специалисты и примут дальнейшее решение", – цитирует "Газета.Ру" представителя аэропорта Игнатьево. Пассажирами займется авиаперевозчик.
Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки"...»
Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах...»
Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки"...»
Очередной секс-скандал разразился вокруг избранного президента США Дональда Трампа. Бывшая участница реалити-шоу "Кандидат", которое вел миллиардер, подала против него иск, обвинив в домогательствах...»
Эпоха правления Барака Обамы уходит в прошлое, он оставляет экономику страны в незавидном положении. Разгребать все, что осталось после первого темнокожего президента Соединенных Штатов, придется его преемнику Дональду Трампу...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»