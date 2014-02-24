

Из горящей квартиры на востоке Москвы спасли десять человек сегодня, 09:29 В одной из квартир девятиэтажного дома на улице Молдагуловой на востоке Москвы возникло возгорание..»

Слова Путина о "путанах Трампа" всполошили Белый дом сегодня, 09:15 Заявление Владимира Путина о якобы существующем компромате на избранного президента США Дональда Трампа стали главной темой брифинга в Белом доме. Официальный представитель ведомства Джош Эрнест назвал интересной метафорой фразу российского лидера о том, что авторы доклада "хуже, чем проститутки"...»

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Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Благовещенске сегодня, 08:14 В 10:00 по местному времени (04:00 мск) из благовещенского аэропорта Игнатьево в Домодедово вылетел лайнер компании "ВИМ-Авиа"..»

Польским дипломатам отказали во въезде в Россию вчера, 22:15 Двум группам дипломатических работников из Польши было отказано во въезде на территорию Смоленской области из Белоруссии..»

Госдума сможет корректировать важнейшие инициативы правительства вчера, 22:00 Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»