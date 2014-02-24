Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

8 февраля 2017, среда, 09:29 – ИА СОЧИ-24



Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В Донецкой народной республике погиб лидер ополчения, полковник Михаил Толстых, более известный как "Гиви". Командир батальона "Сомали" стал жертвой террористического акта."Сегодня 8 февраля в 6:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых", – цитирует "Русская Весна" источник в Народной Милиции Донецкой народной республики. Лидер ополчения погиб в своем кабинете в результате выстрела из гранатомета "Шмель"."Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса", – заявил источник. Также он отметил, что на месте трагедии работает следственная группа.Ранее стало известно о ранении лидера ополчения в бою в северной части Донецка. "Гиви был легко ранен в ногу. Осколок прошел по касательной, никаких жизненно важных органов не задел, на двигательных функциях не отразился", – цитирует агентство "Интерфакс" источник в окружении бойца ДНР.Военные силы Украины недавно также сообщили о гибели заместителя Михаила Толстых, ополченца с позывным "Консул". "Только что отправили на тот свет зама "Гиви", – написал в социальной сети Facebook боец полка "Киев" Ярослав Бондаренко.Новость дополняется.

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