Литр воздуха Альп продают по 167 долларов

1 марта 2017, среда, 16:28 – ИА СОЧИ-24



Литр воздуха Альп продают по 167 долларов

Британский бизнесмен научился извлекать деньги из воздуха. Предприимчивый мужчина в буквальном смысле продает расфасованный невидимый продукт всем желающим.Житель туманного Альбиона Джон Грин открыл в Швейцарии бизнес по продаже чистейшего альпийского воздуха. Предприниматель "добывает" его в горной местности, упаковывает в бутылки и отсылает покупателям."Мы отправляемся в одно секретное место возле деревни Церматт, бутилируем воздух, привозим его обратно, клеим этикетку и отправляем", – раскрыл британец тайны своего бизнеса изданию The Local.Примечательно, что приобрести экологически чистый продукт в стеклянной таре могут и жители России – доставка предусмотрена по всему миру. При этом бутылка с альпийским воздухом объемом в пол-литра обойдется в 97 долларов. Литровая стоит 167 долларов, а трехлитровая – 247, сообщает Life.ru.Четверть своих доходов предприниматель направляет в фонд, обеспечивающий жителей Африки чистой водой. "Я знаю, что это (торговля воздухом. – Прим. ред.) сумасшедшая идея, но она помогает отправлять немного денег фонду, который, я считаю, этого заслуживает", – подчеркнул он.Между тем идея торговли воздухом не нова. В 1929 году в журнале "Вокруг света" был опубликован роман советского писателя Александра Беляева "Продавец воздуха". В 1967 году в СССРпо роману знаменитого фантаставышел одноименный черно-белый художественный фильм. По сюжету мистер Бэйли на своей секретной фабрике сжижает воздух из атмосферы, разделяет его на компоненты и складирует в виде шариков. Деятельность коммерсанта приводит к изменению климата на планете. Земля начинает терять атмосферу, и в мире наступает катастрофическая нехватка воздуха, который становится товаром для продажи.

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