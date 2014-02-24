Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России

17 февраля 2017, пятница, 09:46 – ИА СОЧИ-24



Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России

Глава внешнеполитического ведомства Литвы призывал Белоруссию определиться с вектором сотрудничества между Россией и ЕС. При этом Линас Линкявичюс выразил надежду, что Минск приблизится к "европейскому мышлению".Белоруссия не движется в сторону соединения с НАТО и ЕС, уверен дипломат. "Элементы самостоятельности страны переживают трудные времена, у них все меньше времени. Пришло время определиться", – цитирует Линаса Линкявичюса издание Delfi.lt.Глава литовского МИДа отметил, что Минск налаживает экономическое, разведывательное и военное сотрудничество с Кремлем. Однако при этом не всегда считается с позициями союзника: например, не признал Крым российской территорией и не поддержал независимость Абхазии и Южной Осетии.Линкявичюс посоветовал Минску определиться с направлением развития. "Мы бы хотели, чтобы белорусы стали ближе к европейскому мышлению, а также к сотрудничеству и диалогу с Евросоюзом", – подчеркнул дипломат. Не исключено, что Белоруссия выбрала именно этот путь. По некоторым данным, страна готовится выйти из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности и СНГ. К тому же она нашла замену России в экономической сфере – источником черного золота стал Иран. Еще одним сигналом сближения Белоруссии с Евросоюзом стало введение безвизового режима для посещения страны на срок до пяти дней. Указ распространяется на граждан 80 государств. Напомним, что конфликт между Москвой и Минском разгорелся в конце 2016 года из-за стоимости газа. В России заявили о долге Белоруссии в 270-300 миллионов долларов, однако та назвала действующую цену на голубое топливо чересчур высокой. Также Россия начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях, что вызвало недовольство в соседнем государстве.

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