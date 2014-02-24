Ливанов попросил Путина остаться

26 января 2017, четверг, 14:58 – ИА СОЧИ-24



Ливанов попросил Путина остаться

В Екатерининском зале Кремля президент России Владимир Путин вручил государственные награды артистам, ученым, врачам и учителям. Среди награжденных – артист Василий Ливанов, ведущий КВН Александр Масляков, дипломат Мария Захарова и журналист Евгений Поддубный.Всеми любимый и признанный во всем мире исполнитель ролиШерлока Холмса российский актер Василий Ливанов получил из рук президента орденПочета. Когда он шел по залу занаградой, заиграла знаменитая музыкальная композиция из культового советского сериала"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".Артист поблагодарилВладимира Путина и напомнил главе государства его слова, сказанные недавно во времявизита в Челябинск. "Вы всех нас взволновали тем, что высказали свои мыслио том, что вам, может быть, и не стоит дальше продолжать деятельностьпрезидента. Знаете что, Владимир Владимирович, если вы когда-нибудь внимательноподнимете глаза к небу, то услышите голос: "Даже и не думай!". И этобудет голос нашей с вами великой Родины – России", – сказал народный артист.Действительно, в декабре 2016 года во время поездки в Челябинскуюобласть Путин встречался с рабочими тракторного завода, и один из нихспросил у Путина про его мечту. "Хочу успешно завершить своюкарьеру", – ответил тогда президент."Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства,умения работать, причем с полной отдачей, и что самое главное – добиватьсяпоставленной цели. Ваш труд, ответственность, личные качества служатнравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может, и для миллионовлюдей", – обратился Путин к присутствующим в зале. Советник главы РЖД Геннадий Фадеев, награжденный орденом"За заслуги перед Отечеством" I степени, попросил президента сохранитьжелезные дороги государственными. "В этом году РЖД исполняется 180 лет, изних 120 лет последних железные дороги принадлежат государству. ВладимирВладимирович, огромнейшая просьба сохранить именно этот статус железных дорогна будущее", – попросил Фадеев.Среди других награжденных сегодня в Кремле орденами и медалями– бессменный ведущий КВН Александр Масляков и дипломат Мария Захарова. Президентмеждународного "Клуба веселых и находчивых", глава творческого объединения"АМИК" Александр Масляков, которому в минувшем ноябре исполнилось 75лет, получил из рук главы государства орден "За заслуги передОтечеством" II степени. А Мария Захарова, официальный представитель МИДаудостоена ордена Дружбы.Звание Героя России присвоено летчику-испытателю 1-го классакомпании "Сухой" Валерию Поташову. Орден Дружбы получили врач РенатАкчурин, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, оленевод МарияЩербакова.Почетное звание народного архитектора России присвоенопрезиденту Союза архитекторов Андрею Бокову, звание народного учителя России – преподавателюуфимского лицея № 42 Лизе Агадуллиной,звание заслуженного артиста – певицеЗаре.В своей речи на торжественной церемонии Зара рассказала о своем желании выступить с концертом дляроссийских военнослужащих в Сирии. "Если разрешит Министерство обороны, яи мой коллектив вновь поедем выступать и поддерживать дух наших ребят на нашейавиабазе в Хмеймиме", – сказала артистка.Среди награжденных был и известный журналист, репортертелеканала "Россия" ЕвгенийПоддубный. Он работает преимущественно в горячих точках, в последнее время снимаетсюжеты о военных действиях в Сирии. Корреспондент получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством"IV степени.

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