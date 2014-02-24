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Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой

2 марта 2017, четверг, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой
Международный комитет палаты общин опубликовал объемный доклад о взаимоотношениях Великобритании и России. Эксперты назвали отсутствие диалога с Кремлем "недальновидной" политикой.
"Некоторое взаимодействие с Россией предпочтительнее, чем его отсутствие", – сообщается в документе, опубликованном на сайте британского парламента. "Так мы сможем создать основу для налаживания отношений в будущем, прояснить места, в которых мы расходимся во мнении, и снизить уровень напряженности между нами", – считают члены комиссии палаты общин.Члены комиссии отметили, что полное прекращение диалога с Кремлем невозможно, так как Россия является европейской страной, обладающей ядерным потенциалом и являющейся членом Совета Безопасности ООН. "Королевство – не враг России", – считают в палате общин.
Эксперты отметили, что Министерству иностранных дел Великобритании в первую очередь необходимо определиться с политикой в отношении Кремля. "Мы не уверены, что Форин-офис (МИД. – Прим. ред.) и министры понимают, что хочет получить Россия от Королевства, а чего Королевство должно достигнуть через договоренности с Россией", – подчеркивается в докладе.Аналитики одобряют наметившиеся "признаки" того, что британское правительство хочет вступить в переговоры с Кремлем. "Обсудить необходимо такие темы, как борьба с терроризмом, кибербезопасность и авиабезопасность, чтобы осознать, в чем мы сходимся и в чем у нас есть разногласия", – говорится в документе. Несмотря на сравнительно доброжелательный "тон" доклада, в нем все равно содержится призыв не ослаблять давление на Россию. "Ведомство должно проанализировать, каким путем Великобритания будет вводить санкции после Brexit. В МИДе должны пояснить, повлияет ли Brexit на действующий санкционный режим", – считают члены комиссии. Между тем в британском правительстве уже прокомментировали опубликованный доклад. "Мы приветствуем поддержку комитетом по международным делам британской политики, касающейся России. У нас существуют значительные разногласия с Россией, и не только в связи с их (россиян) действиями на Украине и в Сирии. Но в то же самое время мы ведем совместную работу там, где это отвечает нашим интересам, включая переговоры на высоком уровне", – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:45
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Во многих городах России тарифы на ЖКХ неожиданно выросли в несколько раз. Новые нормативы оплаты коммунальных услуг, предполагавшие снижение цен, произвели обратный эффект...»

сегодня, 08:59
Внезапный отзыв посла Молдавии объяснили интригами

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сегодня, 08:15
На что живет Михаил Горбачев

Сегодня, 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 86 лет. В последнее время экс-президент СССР неважно себя чувствует и редко появляется на публике. Dni.Ru выяснили, на что живет пенсионер Горбачев, удается ли ему сейчас зарабатывать деньги и почему он решил продать свой дом в Германии...»

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вчера, 21:44
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