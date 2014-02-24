Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой

2 марта 2017, четверг, 09:45 – ИА СОЧИ-24



Лондон неожиданно захотел дружбы с Москвой

Международный комитет палаты общин опубликовал объемный доклад о взаимоотношениях Великобритании и России. Эксперты назвали отсутствие диалога с Кремлем "недальновидной" политикой."Некоторое взаимодействие с Россией предпочтительнее, чем его отсутствие", – сообщается в документе, опубликованном на сайте британского парламента. "Так мы сможем создать основу для налаживания отношений в будущем, прояснить места, в которых мы расходимся во мнении, и снизить уровень напряженности между нами", – считают члены комиссии палаты общин.Члены комиссии отметили, что полное прекращение диалога с Кремлем невозможно, так как Россия является европейской страной, обладающей ядерным потенциалом и являющейся членом Совета Безопасности ООН. "Королевство – не враг России", – считают в палате общин.Эксперты отметили, что Министерству иностранных дел Великобритании в первую очередь необходимо определиться с политикой в отношении Кремля. "Мы не уверены, что Форин-офис (МИД. – Прим. ред.) и министры понимают, что хочет получить Россия от Королевства, а чего Королевство должно достигнуть через договоренности с Россией", – подчеркивается в докладе.Аналитики одобряют наметившиеся "признаки" того, что британское правительство хочет вступить в переговоры с Кремлем. "Обсудить необходимо такие темы, как борьба с терроризмом, кибербезопасность и авиабезопасность, чтобы осознать, в чем мы сходимся и в чем у нас есть разногласия", – говорится в документе. Несмотря на сравнительно доброжелательный "тон" доклада, в нем все равно содержится призыв не ослаблять давление на Россию. "Ведомство должно проанализировать, каким путем Великобритания будет вводить санкции после Brexit. В МИДе должны пояснить, повлияет ли Brexit на действующий санкционный режим", – считают члены комиссии. Между тем в британском правительстве уже прокомментировали опубликованный доклад. "Мы приветствуем поддержку комитетом по международным делам британской политики, касающейся России. У нас существуют значительные разногласия с Россией, и не только в связи с их (россиян) действиями на Украине и в Сирии. Но в то же самое время мы ведем совместную работу там, где это отвечает нашим интересам, включая переговоры на высоком уровне", – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

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