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Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
3 марта 2017, пятница, 10:59 – ИА СОЧИ-24
За годы, прошедшие со времен холодной войны, МИД
Великобритании разучился работать с Москвой. В результате Лондон не смог
правильно оценить ситуацию с Крымом, уверен британский аналитик.Доклад, опубликованный на днях комитетом по международным отношениям Палаты общин прокомментировал изданию
Times замдиректора Королевского института
оборонных исследований Джонатан Эйал. Эксперт считает, что британские дипломаты столкнулись с "атрофией знания" и утратой коллективной памяти. По
его словам, как только угрозы времен гонки вооружений остались в прошлом, МИД сразу перестал интересоваться Россией."Не меньше десятилетия было очевидно, что с отношениями
между Россией и Западом что-то не в порядке, но в связи с этим ничего не
делалось", – цитирует издание Эйала. По его словам, реакция Лондона на
украинские события и воссоединение Крыма с Россией наглядно продемонстрировала
отсутствие компетенции у британских дипломатов. Эксперт отметил, что в Лондоне просто не понимали, как много
Крым исторически значит для России и насколько он для нее важен с эмоциональной
точки зрения. "Мы не поняли, насколько все серьезно – и перегнули
палку", – считает аналитик. Теперь же придется потратить как минимум
десятилетие на подбор компетентных дипломатических кадров. Комитет по международным отношениям Палаты общин ранее
опубликовал доклад о состоянии отношений Великобритании и России. В нем
рекомендуется наладить связи между Москвой и Лондоном, пришедшие в упадок после
развала СССР.
Источник:
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