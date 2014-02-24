Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике
21 февраля 2017, вторник, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Лондону приснился взрыв российской бомбы в Арктике
Британские СМИ сообщили о возможном взрыве российской атомной бомбы на территории Арктики. Они связали выброс радиоактивных частиц в этом регионе с различными испытаниями вооружения, хотя этому нет никакого подтверждения. США отправили на поиски следов применения атомного оружия самолет специального назначения WC-135 Constant Phoenix, сообщает Daily Star. Этот борт используется крайне редко, и его применение европейцы связывают со страхом Соединенных Штатов, что "президент России Владимир Путин мог провести испытания ядерного оружия".Издание отмечает, что следы радиоактивных выбросов были зафиксированы в Финляндии, Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании. При этом изначально частицы обнаружили в Норвегии неподалеку от архипелага Новая Земля, где расположена "российская зона для тестирования атомного оружия"."Пока что нет никакого подтверждения проведения таких испытаний. Это было бы серьезным нарушением запрета на тестирование ядерного оружия", – пишет журналист британского СМИ. "Следы радиоактивных частиц также могли просочиться из атомных реакторов или медицинских учреждений", – отмечает он. Напомним, в январе европейские СМИ сообщили об обнаружении в атмосфере следов радиоактивного вещества йод-131. При этом ни в одной стране, где были зафиксированы эти частицы, пока не смогли установить их происхождение.
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Первая леди Азербайджана 52-летняя Мехрибан Алиева признана самой влиятельной женщиной своей страны не только благодаря внешней привлекательности. 21 февраля 2017 года по распоряжению главы государства она была назначена первым вице-президентом Азербайджана...»
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