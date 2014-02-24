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Любимица Гитлера работала на СССР

20 февраля 2017, понедельник, 20:43 – ИА СОЧИ-24

Любимица Гитлера работала на СССР
Любимица Гитлера работала на СССР
Одна из наиболее популярных в послевоенное время актрис Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Она с 1940 года работала на стороне СССР.
Согласно рассекреченным
документам, будущая советская разведчица родилась в Каире в 1913 году. Ее
родители были венграми, и свое детство Марика провела в Будапеште.

Девушка была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом
Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку, передает "Газета.ru". Какие именно секреты Третьего рейха Рёкк передавала в Кремль и какую именно играла
роль для советской разведки, остается неясным. Кроме того, согласно
рассекреченной информации, супруг актрисы режиссер Георг Якоби, тоже работал на
Москву. Во главе разведывательной
сети стоял советский разведчик Ян Черняк, среди агентов которого числились
именитые банкиры, военные, государственные чиновники, а также известная актриса
Ольга Чехова.В 1951 году кинозвезда
объявила, что завершает свою актерскую карьеру после 16 лет, посвященных этой
профессии, сообщает The Guardian. СМИ того времени говорили о том, что актриса
хочет открыть собственный бутик в Дюссельдорфе, чтобы продавать изделия из
швейцарской шерсти. Однако Запад расценил
это как "умный шахматный ход", который позволил ей и дальше работать на
советскую власть.Марика Рёкк ушла из жизни в 2004 году.
Самым известным ее фильмом был "Женщина моих грез" (1944), в советском прокате
– "Девушка моей мечты".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:43
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