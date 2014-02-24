Любопытный тюлень запрыгнул на байдарку к гребцу

Шотландец Алистер Форрест во время путешествия на байдарках в заливе Ферт-Оф-Фор стал свидетелем забавного происшествия. Ему удалось снять на видео любопытного тюленя, который решил познакомиться с людьми. Тюлень сначала приблизился совсем близко к людям, а затем решил забраться на байдарки. Тщательно все обнюхав, он прокатился на трех лодках, а потом уплыл. По словам очевидцев, неожиданный гость был настроен весьма миролюбиво. "Я делал фотографии и видео, поэтому был позади остальных. Неожиданно тюлень решил забраться на заднюю палубу моей байдарки. Я был осторожен, так как это дикий зверь, который находился в нескольких футах. Он был немного напуган и не подавал никаких признаков агрессии", – рассказал автор видео.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»