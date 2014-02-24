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Любовь толкнула Захарченко на убийства
18 января 2017, среда, 16:29 – ИА СОЧИ-24
Захарченко откровенно признался крымским журналистам в том, что вдохновляло его во время войны в 2014 году на Донбассе. "Мной руководила любовь. Я шел в атаку с любовью, я убивал врагов с любовью... С любовью к своей родине, своим детям, истории, к
своим предкам, к своему языку", – сказал лидер ДНР.
Он также
рассказал о нескольких покушениях на свою жизнь. "Вот с этой любовью мне
приходилось и подниматься, и бегать, и прыгать, и стонать от боли. Но все это
было с любовью. Мы свою судьбу предопределили, и сколько нам Бог отмерил – неизвестно", – разоткровенничался Александр Захарченко.
16 января Захарченко и лидер ЛНР Плотницкий прибыли с визитом в Крым. Поездка была приурочена к
363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить
территории Войска Запорожского с Русским царством. Во время общения с местными
журналистами Захарченко также рассказал, почему невозможно объединение двух
самопровозглашенных республик. По словам
Захарченко, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий – подписанты минских соглашений.
"Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое
объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент
не готовы", – пояснил глава ДНР.Александр
Захарченко возглавляет ДНР с ноября 2014 года. Он пережил несколько покушений на себя. 17 февраля 2015 года Захарченко был ранен в ногу во время
боев за Дебальцево, из-за чего длительное
время передвигался на костылях или с тростью.
Источник:
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