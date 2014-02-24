Любовь толкнула Захарченко на убийства

18 января 2017, среда, 16:29 – ИА СОЧИ-24



Любовь толкнула Захарченко на убийства

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал о своем отношении к врагам. Глава ДНР признался, какие чувства двигали им на войне.Захарченко откровенно признался крымским журналистам в том, что вдохновляло его во время войны в 2014 году на Донбассе. "Мной руководила любовь. Я шел в атаку с любовью, я убивал врагов с любовью... С любовью к своей родине, своим детям, истории, ксвоим предкам, к своему языку", – сказал лидер ДНР.Он такжерассказал о нескольких покушениях на свою жизнь. "Вот с этой любовью мнеприходилось и подниматься, и бегать, и прыгать, и стонать от боли. Но все этобыло с любовью. Мы свою судьбу предопределили, и сколько нам Бог отмерил – неизвестно", – разоткровенничался Александр Захарченко.16 января Захарченко и лидер ЛНР Плотницкий прибыли с визитом в Крым. Поездка была приурочена к363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединитьтерритории Войска Запорожского с Русским царством. Во время общения с местнымижурналистами Захарченко также рассказал, почему невозможно объединение двухсамопровозглашенных республик. По словамЗахарченко, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий – подписанты минских соглашений."Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любоеобъединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный моментне готовы", – пояснил глава ДНР.АлександрЗахарченко возглавляет ДНР с ноября 2014 года. Он пережил несколько покушений на себя. 17 февраля 2015 года Захарченко был ранен в ногу во времябоев за Дебальцево, из-за чего длительноевремя передвигался на костылях или с тростью.

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