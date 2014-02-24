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Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова

27 марта 2017, понедельник, 11:44 – СОЧИ-24

Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова
Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова
Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы.
Сотрудники СМИ сообщили о преступлении в центре Киева, еще не зная, кто убит, передает украинское издание "Голос Правды". Они рассказали, что услышали выстрелы, когда ехали со съемок в другой части столицы."Их было несколько, приблизительно пять. Вышли из машины, увидели сразу, что на тротуаре лежат трое мужчин. Один весь в крови, один – в сознании, третий – без сознания", – сообщил журналист.Через некоторое время после перестрелки охранника Вороненкова с киллером на место происшествия прибыли стражи порядка. "Довольно быстро приехали две скорые, медики констатировали смерть мужчины, его тело и сейчас на тротуаре. Другого мужчину без сознания забрали в больницу", – рассказал тогда сотрудник телеканала.Между тем появились новые сведения об убийце Дениса Вороненкова. Экс-боец украинской Нацгвардии Павел Паршов был членом нескольких неонацистских добровольческих батальонов. При этом командир одного из них, подразделения "Донбасс", заявил, что непосредственно в боях против самопровозглашенных ДНР и ЛНР мужчина не участвовал. "Киллер наш, он ни разу не был на боевых, кто ему дал УБД, давайте спросим у Нацгвардии, я его на УБД не подавал", – заявил он. Напомним, ранее в Сети появились фотографии Павла Паршова в камуфляже, сделанные в зоне боевых действий на территории Донбасса.Добавим, что отец киллера, Александр Паршов, прежде служил в личной охране бизнесмена Игоря Коломойского. Он не видел сына уже шесть лет. "Отец его неоднократно в своей компании говорил о том, что вот такая сложилась судьба, его сын – националист, что у него есть определенные склонности к нацизму. В частности, говорил о том, что у него на плече есть татуировка в виде свастики", – цитируют "Вести" знакомого с ситуацией Александра Талипова. Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева на выходе из отеля "Премьер-Палац". Киллер выстрелил в него несколько раз, экс-депутат скончался на месте. Раненый охранник политика сделал несколько выстрелов вслед убегающему преступнику. Павла Паршова госпитализировали, но позднее он умер в больнице на операционном столе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:15
Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Эта идея российской стороной уже поддержана, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин...»

сегодня, 11:44
Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова

Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы...»

сегодня, 11:31
Киев обвинил Белый дом в срыве встречи Порошенко и Трампа

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа до сих пор не определена. По его словам, переговоры должны были состояться в конце февраля, но помешали "непростые процессы" в Белом доме...»

сегодня, 10:58
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Следственный комитет России продолжает разбираться в громком деле ангарского маньяка Михаила Попкова..»

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