ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа

3 февраля 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24

Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа
Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку новому президенту США Дональду Трампу и его команде. Сделал он это в присущей ему манере, с юмором рассказав о недавнем разговоре с Владимиром Путиным на тему обещаний главы Белого дома.
В первую очередь, Лукашенко предостерег россиян, что Москве не
стоит рассчитывать на поддержку Трампа. Президент Белоруссии напомнил, что 45-й
президент США пришел к власти под лозунгом "Сделаем Америку сильной". "Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему
высказал свою точку зрения: вот представьте, сидим за столом переговоров, мы с
тобой и Трамп. Лозунг написан – "Сделаем Америку сильной". В каком
вагоне будешь сидеть? В первый не посадят, сиди в двадцать седьмом. Или в
двадцатом", – сказал Лукашенко.Глава Белоруссии напомнил, что Штаты избрали
проамериканского президента, а не пророссийского и не пробелорусского. "И
не настолько он глуп, как некоторые думают! Да, надо было спокойнее где-то, но это нам
отсюда кажется. Но там же много умных людей! Восемьдесят процентов евреев, и не
скажешь, что это глупые люди. Нация далеко не глупая!" – высказался
Лукашенко.Между тем отношения России и Белоруссии переживают не лучшие
времена. В ответ на введение Москвой пограничного режима с 7 февраля 2017 года,
белорусский МИД выступил с резким заявлением. Дипведомство утверждает, что Россия
приняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки всем
договоренностям. Также некоторое время назад Минск поднял тариф на транзит
российской нефти. Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а Александр
Лукашенко решил показать характер и не приехал в конце 2016 года на саммит ОДКБ
в Санкт-Петербург. Все это лишь некоторые спорные моменты, возникшие в последнее
время в отношениях России и Белоруссии, к которым сегодня, 3 февраля, добавились
слова, сказанные Александром Лукашенко по поводу последних действий Москвы.
"Россия пинает соглашения в хвост и в гриву", – в сердцах бросил
он, напомнив при этом, что с президентом Владимиром Путиным он остается
в хороших отношениях. "Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше,
чем любой другой президент с президентом", – сказал глава Белоруссии.
Тем временем Москва призывает Минск решать спорные вопросы в
отношениях двух стран в спокойной манере путем деловых переговоров. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы Владимира Путина в связи с заявлениями Александра Лукашенко на встрече с журналистами в Минске. Так Кремль
ответил в том числе и еще на одно разногласие между двумя странами, которые, помимо прочных экономических, социальных и культурных связей, входят в Союзное государство: выступая в Минске, Лукашенко сообщил о поручении своим силовикам возбудить
уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания. Нам надо изучить
вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству.
Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе
отчет, что он творит. Все эти данкверты – люди заинтересованные, у каждого
огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта",
– не стесняясь в выражениях сказал Лукашенко.
Сам глава Россельхознадзора уже отреагировал на эти слова
лидера соседнего государства, который прямо обвинил его в запрете на ввоз
белорусских продуктов в Россию. Сергей Данкверт считает, что лишние эмоции в
обсуждении темы поставок белорусского продовольствия не нужны. "Есть кому оценивать эти претензии. У нас достаточно в
этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или
незаслуженные", – заочно парировал выпад Лукашенко глава российского ведомства.
Впрочем, несмотря на все разногласия и взаимные упреки, Россия
продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь
Белоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран. Так
говорят в Кремле и напоминают, что с 2011 по 2015 годы в Белоруссию беспошлинно
ежегодно поставлялось от 18 до 23 миллионов тонн нефти. Из-за этого российский
бюджет недополучил более 22 миллиардов долларов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 18:46
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге

Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»

вчера, 18:14
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»

вчера, 17:30
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости..»

вчера, 16:30
Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников..»

вчера, 16:15
На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

вчера, 15:00
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 18:46
"Антимайдан" пикетирует штаб Навального в Петербурге

Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»

вчера, 18:14
Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»

вчера, 17:30
В Москве снег с крыши упал на коляску с младенцем

Днем 4 февраля с крыши дома по Палехской улице на северо-востоке Москвы на коляску с двухмесячным ребенком упал снег, передает РИА Новости..»

вчера, 16:30
Лавина накрыла лыжников в Италии

В результате схода лавины в итальянских Альпах пропала группа горнолыжников..»

вчера, 16:15
На Москву идет сильная погодная аномалия

О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»

вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

вчера, 15:00
Жириновский пристыдил Лукашенко сравнением с теленком

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.