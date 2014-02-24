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Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа
3 февраля 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24
В первую очередь, Лукашенко предостерег россиян, что Москве не
стоит рассчитывать на поддержку Трампа. Президент Белоруссии напомнил, что 45-й
президент США пришел к власти под лозунгом "Сделаем Америку сильной". "Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, я ему
высказал свою точку зрения: вот представьте, сидим за столом переговоров, мы с
тобой и Трамп. Лозунг написан – "Сделаем Америку сильной". В каком
вагоне будешь сидеть? В первый не посадят, сиди в двадцать седьмом. Или в
двадцатом", – сказал Лукашенко.Глава Белоруссии напомнил, что Штаты избрали
проамериканского президента, а не пророссийского и не пробелорусского. "И
не настолько он глуп, как некоторые думают! Да, надо было спокойнее где-то, но это нам
отсюда кажется. Но там же много умных людей! Восемьдесят процентов евреев, и не
скажешь, что это глупые люди. Нация далеко не глупая!" – высказался
Лукашенко.Между тем отношения России и Белоруссии переживают не лучшие
времена. В ответ на введение Москвой пограничного режима с 7 февраля 2017 года,
белорусский МИД выступил с резким заявлением. Дипведомство утверждает, что Россия
приняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки всем
договоренностям. Также некоторое время назад Минск поднял тариф на транзит
российской нефти. Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а Александр
Лукашенко решил показать характер и не приехал в конце 2016 года на саммит ОДКБ
в Санкт-Петербург. Все это лишь некоторые спорные моменты, возникшие в последнее
время в отношениях России и Белоруссии, к которым сегодня, 3 февраля, добавились
слова, сказанные Александром Лукашенко по поводу последних действий Москвы.
"Россия пинает соглашения в хвост и в гриву", – в сердцах бросил
он, напомнив при этом, что с президентом Владимиром Путиным он остается
в хороших отношениях. "Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше,
чем любой другой президент с президентом", – сказал глава Белоруссии.
Тем временем Москва призывает Минск решать спорные вопросы в
отношениях двух стран в спокойной манере путем деловых переговоров. Об этом говорится
в сообщении пресс-службы Владимира Путина в связи с заявлениями Александра Лукашенко на встрече с журналистами в Минске. Так Кремль
ответил в том числе и еще на одно разногласие между двумя странами, которые, помимо прочных экономических, социальных и культурных связей, входят в Союзное государство: выступая в Минске, Лукашенко сообщил о поручении своим силовикам возбудить
уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания. Нам надо изучить
вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству.
Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе
отчет, что он творит. Все эти данкверты – люди заинтересованные, у каждого
огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта",
– не стесняясь в выражениях сказал Лукашенко.
Сам глава Россельхознадзора уже отреагировал на эти слова
лидера соседнего государства, который прямо обвинил его в запрете на ввоз
белорусских продуктов в Россию. Сергей Данкверт считает, что лишние эмоции в
обсуждении темы поставок белорусского продовольствия не нужны. "Есть кому оценивать эти претензии. У нас достаточно в
этом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или
незаслуженные", – заочно парировал выпад Лукашенко глава российского ведомства.
Впрочем, несмотря на все разногласия и взаимные упреки, Россия
продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь
Белоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран. Так
говорят в Кремле и напоминают, что с 2011 по 2015 годы в Белоруссию беспошлинно
ежегодно поставлялось от 18 до 23 миллионов тонн нефти. Из-за этого российский
бюджет недополучил более 22 миллиардов долларов.
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