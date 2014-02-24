Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа

3 февраля 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24



Лукашенко: Евреи окружили хитрого Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку новому президенту США Дональду Трампу и его команде. Сделал он это в присущей ему манере, с юмором рассказав о недавнем разговоре с Владимиром Путиным на тему обещаний главы Белого дома.В первую очередь, Лукашенко предостерег россиян, что Москве нестоит рассчитывать на поддержку Трампа. Президент Белоруссии напомнил, что 45-йпрезидент США пришел к власти под лозунгом "Сделаем Америку сильной". "Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, я емувысказал свою точку зрения: вот представьте, сидим за столом переговоров, мы стобой и Трамп. Лозунг написан – "Сделаем Америку сильной". В какомвагоне будешь сидеть? В первый не посадят, сиди в двадцать седьмом. Или вдвадцатом", – сказал Лукашенко.Глава Белоруссии напомнил, что Штаты избралипроамериканского президента, а не пророссийского и не пробелорусского. "Ине настолько он глуп, как некоторые думают! Да, надо было спокойнее где-то, но это намотсюда кажется. Но там же много умных людей! Восемьдесят процентов евреев, и нескажешь, что это глупые люди. Нация далеко не глупая!" – высказалсяЛукашенко.Между тем отношения России и Белоруссии переживают не лучшиевремена. В ответ на введение Москвой пограничного режима с 7 февраля 2017 года,белорусский МИД выступил с резким заявлением. Дипведомство утверждает, что Россияприняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки всемдоговоренностям. Также некоторое время назад Минск поднял тариф на транзитроссийской нефти. Москва в ответ сократила нефтяные поставки, а АлександрЛукашенко решил показать характер и не приехал в конце 2016 года на саммит ОДКБв Санкт-Петербург. Все это лишь некоторые спорные моменты, возникшие в последнеевремя в отношениях России и Белоруссии, к которым сегодня, 3 февраля, добавилисьслова, сказанные Александром Лукашенко по поводу последних действий Москвы."Россия пинает соглашения в хвост и в гриву", – в сердцах бросилон, напомнив при этом, что с президентом Владимиром Путиным он остаетсяв хороших отношениях. "Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше,чем любой другой президент с президентом", – сказал глава Белоруссии.Тем временем Москва призывает Минск решать спорные вопросы вотношениях двух стран в спокойной манере путем деловых переговоров. Об этом говоритсяв сообщении пресс-службы Владимира Путина в связи с заявлениями Александра Лукашенко на встрече с журналистами в Минске. Так Кремльответил в том числе и еще на одно разногласие между двумя странами, которые, помимо прочных экономических, социальных и культурных связей, входят в Союзное государство: выступая в Минске, Лукашенко сообщил о поручении своим силовикам возбудитьуголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Что касается продуктов питания. Нам надо изучитьвопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству.Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себеотчет, что он творит. Все эти данкверты – люди заинтересованные, у каждогоогромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта",– не стесняясь в выражениях сказал Лукашенко.Сам глава Россельхознадзора уже отреагировал на эти словалидера соседнего государства, который прямо обвинил его в запрете на ввозбелорусских продуктов в Россию. Сергей Данкверт считает, что лишние эмоции вобсуждении темы поставок белорусского продовольствия не нужны. "Есть кому оценивать эти претензии. У нас достаточно вэтом отношении людей, которые могут оценить, заслуженные претензии илинезаслуженные", – заочно парировал выпад Лукашенко глава российского ведомства.Впрочем, несмотря на все разногласия и взаимные упреки, Россияпродолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощьБелоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений двух стран. Такговорят в Кремле и напоминают, что с 2011 по 2015 годы в Белоруссию беспошлинноежегодно поставлялось от 18 до 23 миллионов тонн нефти. Из-за этого российскийбюджет недополучил более 22 миллиардов долларов.

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