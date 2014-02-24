Лукашенко ищет замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует сократить поставки российской нефти в страну. Глава государства подчеркнул, что необходимо найти альтернативные варианты. "Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", – заявил Александр Лукашенко во время встречи с вице-премьером Владимиром Семашко. Политик отметил, что в 2016 году в страну поставлялась нефть с Черного и Средиземного морей на перерабатывающие заводы, "чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", сообщает БЕЛТА. Лукашенко попросил вице-премьера рассказать о том, как продвигается процесс переговоров с Москвой, чтобы определить план дальнейших действий. Ранее между Россией и Белоруссией разгорелся спор о ценах на газ. Так, 1 октября 2016 года министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф. Позже Лукашенко подчеркнул, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»
Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра, охарактеризовав его как выдающегося государственного деятеля и замечательного человека...»
Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»
Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра, охарактеризовав его как выдающегося государственного деятеля и замечательного человека...»
Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»