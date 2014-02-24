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Лукашенко ищет замену российской нефти

20 января 2017, пятница, 13:31 – ИА СОЧИ-24

Лукашенко ищет замену российской нефти
Лукашенко ищет замену российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует сократить поставки российской нефти в страну. Глава государства подчеркнул, что необходимо найти альтернативные варианты.
"Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", – заявил Александр Лукашенко во время встречи с вице-премьером Владимиром Семашко.
Политик отметил, что в 2016 году в страну поставлялась нефть с Черного и Средиземного морей на перерабатывающие заводы, "чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", сообщает БЕЛТА. Лукашенко попросил вице-премьера рассказать о том, как продвигается процесс переговоров с Москвой, чтобы определить план дальнейших действий. Ранее между Россией и Белоруссией разгорелся спор о ценах на газ. Так, 1 октября 2016 года министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф.
Позже Лукашенко подчеркнул, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:30
В правительстве поспорили о будущем рубля

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»

сегодня, 14:01
"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось

Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»

сегодня, 13:58
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сегодня, 13:15
Умер бывший глава "Союзмультфильма"

На 78-м году скончался бывший руководитель "Союзмультфильма", член Союза кинематографистов России Эрнест Рахимов, передает агентство городских новостей "Москва"..»

сегодня, 13:01
Доказано превосходство любителей черного юмора

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