Лукашенко предъявил России требования

7 февраля 2017, вторник, 15:45 – ИА СОЧИ-24



Лукашенко предъявил России требования

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не теряет надежды вернуть отношения с Россией в нормальное русло. На встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым он призвал Россию отказаться от решений, усложняющих диалог Москвы и Минска.Лукашенко обратился к российским властям, используядля этой цели встречу в Минске с главой Костромской области. Белорусский лидер призвалМоскву находить узкие места в интеграции двух стран и "склеивать"отношения, а не принимать решения, которые будут их усложнять. Так президентпрокомментировал общий фон взаимодействия двух стран и директиву Роскомнадзора,запрещающую поставки говядины из Минской области в Россию.Лукашенко предложил российской стороне досконально разобратьсяв ситуации и проанализировать факты,прежде чем вводить ограничительные меры. "Зачем же вы закрываете прежде,чем разобраться? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской областиувидите хоть один грамм плохого мяса -закрывайте полностью страну", – сказал Лукашенко и добавил, что Россиязапретила поставки мяса, не проверив перед этим сам продукт. "Без проверкизакрываете. Я настаиваю, чтобы проверка была", – подчеркнул президент.Лукашенко сослался на китайских специалистов, которыенедавно проверяли белорусские предприятия и не нашли никаких нарушений. Послеэтого Пекин открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции.Ранее, 3 февраля, на большой пресс-конференции в Минске Лукашенкообвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобынарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти слова назвалинекорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.Также Минск болезненно отреагировал на планы Москвы ввестипограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областяхвдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняларешениео пограничной зоне без уведомления и вопреки всем договоренностям.Между тем глава исполкома СНГ Сергей Лебедев уверен, что лидерыБелоруссии и России в ближайшее время смогут найти общий язык. Трудности вотношениях Москвы и Минска он назвал временными. "Во главе обеих странстоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык", – заявилон.В свою очередь пресс-секретарь российского президента ДмитрийПесков сообщил, что сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзногогосударства Россия-Белоруссия пока не согласованы. Именно на этом заседаниидолжна произойти встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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