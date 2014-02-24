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Лукашенко предъявил России требования
7 февраля 2017, вторник, 15:45 – ИА СОЧИ-24
Лукашенко обратился к российским властям, используя
для этой цели встречу в Минске с главой Костромской области. Белорусский лидер призвал
Москву находить узкие места в интеграции двух стран и "склеивать"
отношения, а не принимать решения, которые будут их усложнять. Так президент
прокомментировал общий фон взаимодействия двух стран и директиву Роскомнадзора,
запрещающую поставки говядины из Минской области в Россию.Лукашенко предложил российской стороне досконально разобраться
в ситуации и проанализировать факты,
прежде чем вводить ограничительные меры. "Зачем же вы закрываете прежде,
чем разобраться? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области
увидите хоть один грамм плохого мяса -
закрывайте полностью страну", – сказал Лукашенко и добавил, что Россия
запретила поставки мяса, не проверив перед этим сам продукт. "Без проверки
закрываете. Я настаиваю, чтобы проверка была", – подчеркнул президент.
Лукашенко сослался на китайских специалистов, которые
недавно проверяли белорусские предприятия и не нашли никаких нарушений. После
этого Пекин открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции.
Ранее, 3 февраля, на большой пресс-конференции в Минске Лукашенко
обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы
нарушении Россией договора в экономической сфере. В Кремле эти слова назвали
некорректными, добавив, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.
Также Минск болезненно отреагировал на планы Москвы ввести
пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях
вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла
решение
о пограничной зоне без уведомления и вопреки всем договоренностям.
Между тем глава исполкома СНГ Сергей Лебедев уверен, что лидеры
Белоруссии и России в ближайшее время смогут найти общий язык. Трудности в
отношениях Москвы и Минска он назвал временными. "Во главе обеих стран
стоят мудрые люди, которые обязательно найдут общий язык", – заявил
он.
В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий
Песков сообщил, что сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного
государства Россия-Белоруссия пока не согласованы. Именно на этом заседании
должна произойти встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Источник:
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