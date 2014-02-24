Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

3 февраля 2017, пятница, 15:29 – ИА СОЧИ-24



Лукашенко рассказал о ссорах с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин – друзья. Белорусский лидер объяснил журналистам, что в дружбе могут быть размолвки, но это никак не влияет на отношения.Путин для Лукашенко – не просто коллега, но и друг. И то, что два президента часто ссорятся, ничего не значит, заявил президент Белоруссии. "Мы действительно дружны, хоть мы и ссоримся больше, чем любой другой президент с президентом", – цитирует белорусского лидера агентство "БелТА".Не менее близкими белорусский лидер назвал отношения с лидерами Украины и Казахстана. По словам Александра Лукашенко, с Нурсултаном Назарбаевым они настолько близки, что могут даже "ругнуться друг на друга".Ранее Лукашенко назвал вымыслом сообщения о выходе Белоруссии из ЕАЭС. Президент отметил: такая информация появляется потому, что есть люди, которым это выгодно, они радуются распространению подобных сведений.Как писали Dni.Ru, о том, что Минск хочет хлопнуть дверью и выйти из ОДКБ и ЕАЭС, сообщило 1 февраля агентство Regnum со ссылкой на неназванные источники. Днем 2 февраля тоже анонимные собеседники, но уже газеты "Коммерсантъ", назвали эту информацию "глупостью, которая неизвестно кем и почему вбрасывается в эфир".Между тем Минск достаточно остро отреагировал на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления вопреки всем договоренностям.Первой реакцией Кремля на слухи о выходе Белоруссии из международных организаций стали слова пресс-секретаря российского президента. "Надеемся, что развал ЕАЭС нереален", – сказал Дмитрий Песков.А 3 февраля Москва призвала Лукашенко к спокойствию. Как заметили в пресс-службе, спорные хозяйственно-экономические и коммерческие вопросы, которые возникают в отношениях России и Белоруссии, "должны решаться в спокойной манере, путем деловых переговоров". "Мы рассчитываем, что тот набор разногласий экономических, который в настоящий момент фигурирует на нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров", – цитирует пресс-службу "Интерфакс".Российская сторона оказывала и продолжает оказывать масштабную экономическую, политическую и иную помощь Белоруссии, исходя из особого союзнического характера отношений, подчеркнули в Кремле. Кроме того, там выразили недоумение по поводу призыва Лукашенко возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. "Мы считаем, что российский Россельхознадзор выполняет свои функции, выполняет их блестяще, и мы действительно недоумеваем в связи с таким решением", – указали в пресс-службе.

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